Alan Parsons vibró el Auditorio Nacional con su proyecto sinfónico

El artista británico Alan Parsons ofreció un espectacular concierto la noche del miércoles en el Auditorio Nacional, en el que estuvo acompañado de sus músicos y la Filarmónica 5 de Mayo, donde interpretó versiones especiales de sus éxitos que forman parte de la gira “Symphonic Project”.

Alrededor de las 20:30 horas, las decenas de músicos de la orquesta proveniente del estado de Puebla, ya acomodados en el escenario, comenzaron con las primeras notas, luego salieron los artistas que acompañan a Alan Parsons, quien enseguida fue ovacionado e inició la interpretación en guitarra de “Standing on higher ground”.

“¡Hola México, muchas gracias!”, fueron las únicas palabras en español que el también productor pronunció durante la noche, e incluso minutos más tarde mencionó que aunque sabía que no se hablaba en inglés, era el idioma que usaría, lo cual no fue impedimento para poder contactar con sus fans.

“Gracias por venir”, añadió previo a cantar “Don’t answer me”, mientras su banda conformada por un vocalista principal, dos guitarristas, un bajista, un saxofonista, un baterista y el tecladista, que también fungió como director de orquesta, se encargaron de los sonidos.

El segundo tema fue “Time”, y para el tercero destacó el buen lugar que era México para tocar “Ammonia Avenue”, canción que comenzó en la voz para después dejar el resto a los integrantes de su banda; mientras que en el tema “I robot”, el también productor e ingeniero de audio, se apoderó de los sintetizadores.

Ataviado en un brilloso sacó azul, tomó la guitarra acústica mientras que su colega en otra guitarra se encargó de la letra de “I wouldn’t wanna be like you” y “Some other time”, tema al que se unió la banda sinfónica, misma que estuvo alternando su participación, ya que en algunas canciones se mantenía en tacet (pausa).

Una canción que el compositor consideró ideal para el momento y el lugar fue “Breakdown”, para la cual comenzó en acústico con el coro: “Freedom, freedom, we will not obey. Freedom, freedom, take the wall away”, y en seguida pidió a los asistentes que lo repitieran, pero debido a que faltó fuerza, Parsons bromeó con ellos y los exhortó a intentarlo de nuevo, pero ahora de pie, a lo que accedieron.

Dicho tema fue uno de los que más interacción tuvo, seguido por “Don’t let it show”, en la cual, en la recta final, todos los músicos de Parsons, incluyéndolo, se colocaron en línea de frente al escenario y agitaron sus guitarras de un lado a otro mientras el público, animado por el vocalista principal, se puso de pie.

Para el tema “Luciferma” la filarmónica 5 de Mayo dio la introducción y del resto se encargaron Parsons y sus músicos, quienes aquí ofrecieron una de las interpretaciones más vibrantes dentro de las aproximadamente dos horas que duró el concierto en el Coloso de Reforma.

De nueva cuenta la sinfónica dio entrada a “Old and Wise” y “Damned if I do”, aunque paró en “Days are numbers”; después, la estrella de 69 años de edad y más de 40 años de carrera, anunció una de sus canciones favoritas de The Alan Parsons Project: “Limelight”.

Pese a que el recinto no se llenó, los asistentes cubrieron los huecos con los constantes gritos en los que aclamaban al “maestro” de la guitarra y mostraban su admiración; quien a su vez los deleitó con una canción que no había tocado de esta forma en México: “Silence and I”, país en el que en este mismo foro se presentó en 2003 y 2011.

Parsons optó por cerrar con broche de oro con “Sirius / Eye in the sky”, uno de sus más grandes éxitos; tras lo cual, al igual que durante toda la noche, pidió aplausos para sus músicos y la orquesta, y aunque salió del escenario, regresó para complacer a la gente, que lo aclamaba e iluminaba el lugar con sus celulares, con las canciones: “Dr. Tarr & Prof. Fether” y “Games people play”.