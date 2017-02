Adele la gran ganadora de 59 entrega de los premios Grammy

La cantante británica Adele se erigió como la gran triunfadora de la 59 entrega de los premios Grammy.

Ello, al hacerse de cinco galardones.

Entre los premios a los que se hizo acreedora Adela figuran figuraron los tres principales de la noche.

Es decir, Álbum del Año, Grabación del Año y Canción del Año.

Así las cosas, además de abrir la 59 entrega del Grammy, la británica se convirtió en la segunda mujer en ganar dos veces Álbum del Año por un trabajo solista.

A continuación la lista de los principales ganadores

Álbum del año

25, de Adele

Grabación del año

“Hello”, de Adele

Canción del año

“Hello”, de Adele

Artista Revelación

Chance The Rapper

Categorías Pop

Álbum Pop Vocal

25, de Adele

Actuación Pop Solista

“Hello”, de Adele

Actuación Pop Dúo o Grupo

“Stressed Out”, de Twenty One Pilots

Tradicional Pop Vocal

Summertime, de Willie Nelson

Categorías Dance

Álbum Dance

Electrónico Skin, de Flume

Categorías Rock

Álbum Rock

Tell Me I’m Pretty, de Cage The Elephant

Actuación Rock

Blackstar, de David Bowie

Canción Rock

Blackstar, de David Bowie,

Compositor

David Bowie

Actuación Metal

Dystopia, de Megadeth

Álbum de Música Alternativa

Blackstar, de David Bowie

Categorías R&B

Álbum Urbano Contemporáneo

Lemonade, de Beyoncé

Actuación R&B

Cranes In The Sky, de Solange

Canción R&B

“Lake By The Ocean” de Hod David & Musze.

Categorías Rap

Álbum Rap

Chance The Rapper “Colors Book”

Actuación Rap

“No Problem”, de Chance The Rapper

Categorías Country

Actuación Solista Country

“My Church”, de Maren Morris

Álbum Pop Latino

Un Besito Más, de Jesse & Joy

Álbum Rock Latino Urbano Alternativo

Ilevitable, de Ile

Álbum Regional Mexicana

Un Azteca en El Azteca, Vol. 1 (En Vivo), de Vicente Fernandez

Álbum Tropical Latino

¿Donde Están?, de José Lugo & Guasabara Combo

Canción Escrita Para Medios Visuales

“Can’t Stop The Feeling!”, de Max Martin, Shellback & Justin Timberlake, De La Cinta “Trolls”

Mejor Video Musical

“Formation”, de Beyoncé