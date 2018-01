Actriz Scarlet Gruber dejó todo en Miami para participar en Televisa

La actriz Scarlet Gruber, originaria de Venezuela, país en el que vivió muy poco ya que a los ocho años se mudó a Miami, donde radicó durante 20 años, y ahora prueba suerte en México, con un papel antagónico en Televisa con “Sin tu mirada”.

“Yo me acababa de mudar a un apartamento en Miami, dejé todas las cajas y dije ¡me voy, feliz de la vida! Me fascina México, me parece un país maravilloso donde hay mucha cultura, mucho calor humano y muchos valores familiares y es algo que me gusta mucho”, compartió en entrevista con Notimex.

En la telenovela “Sin tu mirada” interpreta a “Vanessa Villoslada”, hija de la villana “Susana Balmaceda” (Luz Elena González) y era novia de “Luis Alberto” (Osvaldo de León), hasta que “Marina Ríos” (Claudia Martín) aparece en la vida de éste.

“Es un personaje que es muy manipulado por su mamá, por su clase social, la sociedad, y a través de que va pasando la novela se va enamorando y va cambiando su carácter, así que me parece un personaje muy bonito porque va evolucionando”, explicó.

Scarlet Gruber aseguró que su papel le fascinó y lo amó apenas lo leyó, por lo que se dijo muy agradecida con la oportunidad que le dio el productor Ignacio Sada de entrar a Televisa.

“Como actriz me han dado una gran bienvenida, ha sido un elenco muy lindo, todos nos llevamos maravilloso, estamos en los vans (furgonetas), cantando, bailando y el shake it, shake it. Es muy afortunado que sí haya muy buena relación y eso siempre vale la pena y traspasa las pantallas”, reconoció.

En cuanto al mensaje de su personaje, compartió que es el de dejar lo social y lo material atrás, para poder enfocarse no solo en ella sino en el amor que siente, en este caso por “Paulino Prieto”, interpretado por el actor Emmanuel Orenday.

“Estoy segura que muchas personas van a poder conectar con ella porque es algo que pasa mucho en nuestra sociedad, que las personas se guían mucho por lo que dicen los demás y el qué dirán, entonces van a ver lo bonito que es escuchar su corazón y hacer lo que dice”, indicó.

En cuanto a su carrera en Miami, Scarlet indicó que ha hecho tres novelas con Venevisión: “Corazón apasionado”, “Cosita linda”, “Rosario”, y el último protagónico que tuvo fue con Telemundo, donde dio vida a “Andrea del Junco”, en “Tierra de reyes”.