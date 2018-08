Actriz Candela Márquez llega con mucha fortaleza a ‘Mira quién baila’

La actriz Candela Márquez, quien forma parte del elenco de la telenovela juvenil “Like” que se estrenará en septiembre próximo, pondrá el ejemplo de fortaleza y entrega en el “reality” “Mira quién baila” a partir de este domingo, con posibilidad de sustituir a Irina Baeva, quien solicitó abandonar el concurso por una lesión muscular.

Destacó que recibió la invitación especial. “De hecho, voy al programa con una sorpresa y a pesar de que no puedo asegurarlo, voy por el lugar de Irina. Ya me habían invitado, pero como entré a las grabaciones de ‘Like’ con Pedro Damián, ya no pude decirle que sí a Reynaldo López en ‘Mira quién baila’, pero ahora se abrió esta gran oportunidad”.

Indicó que estará una semana dentro del certamen y ello la hará cumplir su sueño de medirse en el baile.

“Eso es lo que siempre quise en mi carrera, pero la actuación me llevó por otro lado, incluso inicié en la música y desde pequeña empecé en el baile y profesionalmente nunca se me dio hasta ahora, pero debo recordar que a punto estuve de nunca más bailar, luego de un accidente en cuatrimoto en el que me fracturé la mano, pero mi pasión puede más que mi dolor”.

Candela Márquez destacó que hace un mes sucedió ese accidente. “A pesar de ello acepté el reto del ‘reality’ de baile, aun cuando de la mano izquierda quedé sentida, así que tendré que aguantar los jalones y las cargadas, porque soy una guerrera con mucha fortaleza. Pero en realidad entro por la causa de beneficiar a las personas que necesitan”.

En “Like” indicó que interpretará a una profesora de deportes de un colegio juvenil. “Es la primera vez que hago comedia en Televisa, porque ya me estaban encasillando con personajes de malvada, pero Pedro Damián confió en mí y el personaje se llama como yo, ‘Candela’; la novela es un concepto como el de la trama de ‘Rebelde’, de donde salió el grupo RBD, pero acá se llamará ‘Like’”.

Márquez invitó a sus seguidores a verla este domingo en “Mira quién baila” y en su nuevo canal de YouTube, como una influencer. “Estaré con algunos youtubers consolidados y el canal se llamará ‘Pura Candela’”, explicó, al tiempo de afirmar que no defraudará a los que confiaron en ella para intervenir en el concurso de baile, pese a las circunstancias de su mano izquierda.