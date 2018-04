Acapulco Tropical llena de recuerdos y baile el Teatro Metropólitan

Un viaje al pasado fue lo que el concierto “Ídolos del Pueblo”, a cargo de Los Caminantes y Acapulco Tropical ofrecieron a los asistentes al Teatro Metropólitan la noche del domingo, escenario elegido por este último grupo para festejar sus 47 años de carrera.

“Los Chulos” fueron el grupo encargado de abrir el concierto de estas dos agrupaciones, en donde compartieron cinco temas, entre ellos los covers “Adiós amor”, “Se va muriendo mi alma” y “Secreto de amor”, en una breve actuación de 15 minutos que logró que los asistentes corearan.

“Estamos muy contentos y muy orgullosos de estar compartiendo escenario con estos grandes que es Acapulco Tropical y Los caminantes.

“Esta canción va dedicada tanto a hombres como a mujeres porque siempre tenemos un amor y ese amor es nuestra razón de ser”, indicaron previo a interpretar dicho tema.

Los Caminantes, quienes festejaron esa noche 35 años de carrera, salieron al escenario en punto de las 19:00 horas, para iniciar con el tema “Amor sin palabras”, seguido por “Tu nuevo cariñito”, “Ramita de Matimba”, “Dos cartas y una flor” y “Chilito piquín cuñao”.

“Esta es una canción que todos ustedes van a conocer: ‘Supe perder’”, refirió la agrupación, la cual puso a bailar a una docena de parejas con el tema “Se va el caimán”, seguida de una canción más romántica “Ven y abrázame”, para regresar a los bailables con “La pajarera”, “Cumbia de sol” y más tarde “La guitarra y la mujer”.

La agrupación que también conocida como los “Chulos, chulos, chulos”, pidió un aplauso para los bailadores que en la sección trasera aprovechó los pasillos del lugar para mostrar sus pasos; tras lo cual presentó uno de sus primeros temas, “Para qué quieres volver”, que fue uno de los más coreados por el público, así como las “Cartas marcadas” y “Todo me gusta de ti”.

Tras presentar a sus integrantes, el grupo originario de San Francisco del Rincón, Guanajuato, anunciaron que darían el paso a Acapulco Tropical, pero la gente aplaudió y pidió otra, incluso hubo quienes gritaban el título de la canción que querían escuchar, por lo que finalmente optaron cerrar con “Solo los tontos”, y así retirarse tras una hora de actuación.

“Esperamos que se la hayan pasado bien con los grandes que se presentaron… dicen que recordar es vivir y nos vamos a Acapulco Tropical”, indicó la agrupación Acapulco Tropical de Walter Torres, que salió minutos después de las 20:00 horas para comenzar justo con su tema homónimo.

La agrupación guerrerense dijo al público que ya habían pasado las rolas románticas con Los Caminantes, por lo que ahora tocaba el turno de bailar para quitarse el estrés; además, el líder de la agrupación aseguró que le gustaba acudir a ese escenario, en el que año con año ya se ha hecho costumbre festejar.

Walter Torres exhortó al público a realizar sus peticiones ya que harían las complacencias que iban a ir “campechaneando” y enseguida tocaron “Vestido rojo” y “El solterito caliente”.

“Hasta parece que estamos en Acapulco por el calor, me voy a quitar el saco, me lo dejé porque el sastre me hizo la camisa más grande y me veo más panzón”, bromeó el vocalista, tal y como lo hizo durante toda la velada, incluso con algunos comentarios subidos de tono.

Aseguró que la música va de generación en generación y tras pedir a las parejas que apapacharan “a sus viejitas” tras lo cual interpretaron “Mar sagrado” para los enamorados y continuaron con los temas “El chango de Rosita” y “Yo soy aquel” para que se pusieran a bailar, por lo que el Teatro Metropólitan se convirtió en una gran pista, llena de parejas, en su mayoría adultos, que disfrutaron toda la noche.

Durante su presentación recibieron un reconocimiento por un millón de vistas en un video, lo que habla del mercado de nostalgia y de adultos mayores que siguen a Acapulco Tropical; al respecto, Walter indicó que no espero morirse para que le compusieran su canción ya que el mismo se hizo el tema “Mujeriego”.

También destacó que en cada disco le compone un tema a Acapulco por lo que interpretó “Acapulco Hermoso”. Otros de los temas clásicos que no faltaron fueron “Noche de rondas”, “Cangrejito playero”, “Vicky de mi corazón”, “La hojita caliente” y “Amor perdido”.