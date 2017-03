Acapulco Tropical celebra 46 años de carrera con gran “pachanga” en el Metropólitan

El grupo Acapulco Tropical de Walter Torres volvió a llenar el Teatro Metropólitan, tal como lo hizo el año pasado y en esta ocasión armó tremenda “pachanga” para celebrar su aniversario número 46, rodeado de grandes amigos y un público que no dejó de bailar y cantar todos sus éxitos.

El evento tuvo una duración de cerca de tres horas y entre los invitados sorpresa que acudieron a festejar con la agrupación tropical guerrerense se encontraron Los Dandys, Aarón y su Grupo Ilusión, La Sonora Santanera y María Fernanda, así como el Costa Azul de Rigo Tovar, El grupo Jalado, Los de Abajo, El grupo Kual y Hortensia, la Voz sin Fronteras.

“Hoy hemos venido a festejar, no queremos ver a nadie sentado, juntos vamos a armar tremenda pachanga para recordar esos grandes bailes de Acapulco Tropical de los años 70, 80 y 90”, dijo Walter Torres al público que se dio cita en el Metropólitan y desde que hizo esa invitación, la gente no paró de bailar y cantar a lo largo de todo el espectáculo.

Y a pesar de que aparentemente todo tenía que llevar un orden, don Walter Torres se salió en ocasiones del programa y prefirió complacer a toda la gente que le solicitaba una canción, así que desde el comienzo se escucharon temas como “Que bien que toca el Acapulco Tropical”, “Vestido rojo”, “El solterito”, “Candela verde”, “Acapulco hermoso”, “La tos” y “Mujeriego”, para ir calentando motores.

La primer invitada fue Hortensia, la Voz sin Fronteras, quien junto a los festejados interpretó “Noche de ronda”.

Minutos después, Walter Torres pidió al trío Los Dandys al escenario para interpretar “Cerca del mar” y “Sueño de tantos”, uno de los números más aplaudidos de la noche.

Pero como el Acapulco Tropical quería armar la fiesta en grande, luego de ese momento romántico, siguieron con dos de los éxitos de la agrupación acapulqueña “Novia fea” y “El perico de Rosa María”, en ese momento todo mundo se puso a bailar lo mismo parados en sus butacas o en los pasillos, armando tremendo alboroto.

Y para que “no se enfriaran”, como les decía Walter Torres, aparecieron en el escenario los chicos de Aarón y su Grupo Ilusión, quienes fusionaron sus respectivos ritmos para interpretar los temas “Cumbia de mi rancho” y “Todo me gusta de ti”, canciones moviditas que contagiaron a la gran mayoría de la gente.

Otro de los momentos emotivos de este aniversario, fue la presencia de La Sonora Santanera y María Fernanda, pues junto con el Acapulco Tropical comenzaron con “La boa” y “Mar sagrado”, entre estas canciones apareció don Andrés Terrones, uno de los pioneros de la original Sonora Santanera de Carlos Colorado, recibiendo una cariñosa ovación de la gente.

Walter Torres no dejaba de bromear con el público, se le notaba feliz y mientras en el escenario había algo de desorden por tantos músicos presentes, además de cuatro bailarinas que casi pasan desapercibidas por estar atrás de tanta gente, él continuaba recordando las grandes épocas de su agrupación.

“En aquellos tiempos sí que había buena música, grandes bailes, ahora esto ya no existe, puro bigotudo, puro sombrerudo, botudo o puro pelón. Nosotros somos greñudos pero cantamos con el corazón”, dijo bromeando el homenajeado.

Tocó el turno para otro grupo invitado, quien también se llevó un cariñoso recibimiento, el Costa Azul de Rigo Tovar y qué mejor que cantando con los festejados “El sirenito” y “El chango de Rosita”.

La gente quería seguir bailando con las canciones de Acapulco Tropical, así que siguieron temas como: “Playas marinas”, “Vicky”, “La hojita”, “Loco enamorado”, entre muchas más.

La gente pedía más canciones y no se podía ir sin escuchar “Cangrejito playero”, tema que el Acapulco cantó con los chavos del grupo Jalado, para después rematar con “Que te vaya bien”.

Ya casi para finalizar, se presentó el grupo Los de Abajo, para cantar dos temas con don Walter y sus muchachos, “Luces en el puerto” y “Adiós a mi puerto”.

La fiesta estaba por concluir y tocó al grupo Kual compartir el escenario con el Acapulco Tropical, para armar la fiesta “Clasificación A”, que prometió don Walter y juntos interpretaron “Cabaretera” y “El tren” y para finalizar, nuevamente los festejados terminaron la “pachanga” con “Acapulco Tropical”, prometiendo volver el próximo año con más ganas y energía que nunca. “A mí los años me derrumban, pero el aplauso me levanta y me fortalece”.