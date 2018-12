Abrirán venta de boletos por día para el Festival Pa’l Norte

El lunes 17 de diciembre inicia la venta de boletos por día para el Festival Pa’l Norte, en el que 100 bandas y artistas se presentarán los próximos 22 y 23 de marzo en el Parque Fundidora.

Las entradas, con un costo de mil 720 pesos, estarán disponibles “a través del sistema Ticketmaster y en todos sus puntos de venta en el país”, anunció Apodaca Group, organizadora del encuentro.

“El próximo lunes desde las 11 de la mañana los boletos estarán a disposición de todo el público. La venta será en Fase Única y solamente para la Zona General, ya que VIP está agotado en su totalidad”, indicó.

“Será únicamente en las taquillas del Auditorio Citibanamex donde se podrá adquirir el boleto conmemorativo y sin cargos por servicio”, añadió.

“Se espera una respuesta increíble, tal como sucedió con la venta de Boleto Temprano y la general de Abonos”, dijo.

Respecto a las actuaciones del Tecate Pal’ Norte 2019, Apodaca Group informó que el 22 de marzo el “line up” lo encabezarán Arctic Monkeys, The 1975, Café Tacvba, Good Charlotte, Nicky Jam y Snow Patrol.

La cartelera musical del día siguiente la estelarizarán Kings Of Leon y Santana, además de A Day To Remember, Alan Walker, Caligaris, Good Charlotte, The Hives, Hombres G, Enanitos Verdes, Jake Bugg, Residente, entre otros.