Bonilla en un mar de sospechas

> Sorprende que apenas el jueves pasado un juez autorizara asegurar y recolectar archivos físicos y electrónicos; que la primera denuncia fue presentada en 2019 y la segunda el 5 de mayo, y que 3 días antes de la expedición de la orden de cateo, se hiciera una defensa encendida de las aspiraciones del Mandatario estatal

Algo apesta en Tijuana y Mexicali; quizás sea la desesperación de Jaime Bonilla dispuesto a lo que sea para quedarse cinco años en el gobierno de Baja California, incluso a sumir al país en un debate absurdo sobre supuestas intenciones del Presidente López Obrador de utilizarlo para sondear cómo reaccionaríamos los mexicanos si anunciara su deseo de prolongar el sexenio hasta por nueve años.

Es probable que Francisco de la Vega de Lamadrid y su esposa Brenda Ruacho sean un par de pillastres, aunque eso lo determinará un juez; lo sospechoso es que a 72 horas de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación determine si Bonilla extiende su mandato hasta por cinco años o sólo se queda los dos por los que fue electo, la Fiscalía General de Baja California cateara la residencia del ex gobernador.

Más sospechoso aún que el jueves 7 el juez de control Daniel Aguilar Patiño autorizara la orden de cateo para buscar, localizar, asegurar y recolectar archivos físicos y electrónicos, así como cualquier documento que vinculen al DIF estatal, la A. C. “Cree en tus Sueños” o a la señora Brenda Lucila Ruacho Vernal con la recaudación de fondos para construir el CRIT de Tijuana.

Y si de sospechas se trata, baste registrar que la primera denuncia fue presentada en 2019 y la segunda apenas el martes 5 de mayo. Evidentemente el juez se puso a trabajar horas extras para dar gusto al gobernador.

¿Más sospechas? 72 horas antes de la expedición de la orden de cateo, el inefable Amador Rodríguez Lozano hizo una defensa encendida de las aspiraciones de su jefe y de los beneficios que acarrearía a Baja California que gobierne por cinco años, pero también mencionó como al no querer que la esposa del ex embajador está sometida a investigación.

La pareja Vega-Ruacho es acusada por el supuesto desvío de mil 586 millones de pesos, por lo cual el gobierno de Bonilla interpuso dos demandas, la última el pasado 5 de mayo, a la que el juez dio rápida respuesta con senda orden de cateo.

Todo sería normal de no ser porque la acción contra el ex gobernador coincide con las necesidades mediáticas de su sucesor a quien la Corte ya anunció que podría no cumplir el sueño de gobernar por cinco años.

Hasta donde es posible saber los sueños de Bonilla serán frustrados, a menos que rinda frutos su intenso cabildeo en la Ciudad de México con los ministros de la Corte.

Ha tocado todas las puertas posibles y ha sido escuchado con atención y hasta con piedad, sin embargo, encontró con que persiste la negativa del Presidente López Obrador a la construcción de un precedente que sirva para crear la percepción de que dejó pasar las ambiciones de Bonilla porque las comparte, es decir, querría quedarse más de los seis años por los que fue electo.

Cuando viajó a la capital de la República y estrechó manos, Bonilla leyó mal a López Obrador; ni siquiera tomó en serio que firmara ante notario su decisión de no intentar la reelección. Creyó que se trataba de mero espectáculo y se equivocó porque Andrés Manuel hablaba y habla en serio.

Si hubiese estado atento a estos pequeños detalles no habría invertido lo que sus personeros dicen gastó para asegurarse los votos de los ministros.

Pero su obsesión le impidió creer en los mensajes que le hicieron llegar en el sentido de que en una sentada, sin romper el equilibrio de poderes, López Obrador habría comentado al presidente de la SCJN, Arturo Zaldívar, que las ambiciones del gobernador bajacaliforniano lo dañaban, pues sus adversarios pensarían que la promoción contaba con su bendición para usarla como antecedente.

Es de imaginar el escándalo si en el contexto de la pandemia los mexicanos nos enredáramos además en un debate nacional sobre violentar la voluntad de los ciudadanos que acuden a las urnas a votar por sus representantes por un tiempo determinado, y que los adversarios de López Obrador lo acusaran de estar atrás de las ambiciones de Bonilla.

Ahora bien, esperemos al lunes para comprobar si los jueces supremos del país cumplen con obligación de salvaguardar la Constitución.