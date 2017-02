Tipo de cambio afecta adquisición de smartphones en México

Debido a la apreciación del dólar, en México la compra de smartphones en la gama baja, es decir, con un costo de dos mil 500 pesos o menos, en el cuarto trimestre de 2016 pasó de 56.2 a 63.7 por ciento, mientras que en la alta, de más de cinco mil 500 pesos, bajó de 11.3 a 7.2 por ciento.

En un análisis de The Competitive Intelligence Unit, se precisó que los precios no han sido tan acentuados a consecuencia del impacto cambiario, puesto que los distribuidores aun cuentan con inventario adquiridos a una paridad cambiaria de hace seis meses o un año, además de que los fabricantes aun no realizan lanzamientos de dispositivos en lo que va de 2017.

“No obstante, es previsible que en un futuro cercano tendrán que comprar nuevos equipos para su venta y esto se hará al tipo de cambio actual, con lo cual podría registrarse un incremento en el precio de los dispositivos similar al del tipo de cambio”, afirmó.

Dijo que pese al esfuerzo de los consumidores para hacerse de estos equipos en moneda nacional, el efecto de la depreciación ha provocado que el gasto destinado apenas sea suficiente para adquirir dispositivos de gama baja, incluso tomando en cuenta el avance tecnológico y atomización que se registra en este mercado que ha provocado una reducción de precios”.

Estimó que al cierre de 2016, la contabilidad de smartphones asciende a 90.1 millones, equivalente a 80.6 por ciento de las líneas móviles y un incremento anual de 12.4 por ciento, con respecto al año anterior.

Precisó que los dispositivos inteligentes se clasifican de acuerdo a sus capacidades tecnológicas; en la gama baja, se ubican aquellos equipos que tienen un costo de dos mil 500 pesos o menos, en la media en un rango de dos mil 501 y cinco mil 500 pesos, y por último en la alta los que superan los cinco mil 500 pesos.

Señaló que casi la totalidad de estos aparatos en México son manufacturados por empresas de otros países e importados para su comercialización, por lo que, el costo de adquisición de estos equipos por los distribuidores en el país es fijado en dólares, consecuentemente trasladado al consumidor final en pesos.

En el documento, menciona que en contraste, la ponderación de los dispositivos de gama alta en el mercado se redujo 4.1 puntos porcentuales, al pasar de un coeficiente de 11.3 a 7.2 por ciento en el cuarto trimestre de 2016 comparado con igual lapso de 2015.

Comentó, que si bien en periodos recientes, los consumidores de servicios móviles enfrentan menores tarifas, así como mejores condiciones de cobertura y calidad; el encarecimiento del dólar frente al peso ha reducido la capacidad de gasto y asequibilidad de smartphones.

A su vez, esta tendencia al alza del dólar impacta negativamente las ventas de estos equipos, especialmente de aquellos de gama alta, así como condiciona la probabilidad de reemplazo en el corto plazo.

De manera que la gran mayoría de las decisiones de los consumidores mexicanos de smartphones se enfocan la adquisición de equipos asequibles de gama baja, con periodos de reemplazo más prolongados que se aproximan a los 24 meses.