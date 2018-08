Synergy Group se retiraría de Aeromar de no llegar a un acuerdo laboral

El presidente de Synergy Group, Germán Efromovich, confirmó que la situación financiera de Aeromar “no es confortable”, y pese a ello reiteró su interés por invertir en la aerolínea, aunque de no llegar a un acuerdo con los trabajadores se retiraría de la negociación, al igual que la flota con la que opera la firma.

“Si esto no ocurre (inversión) los aviones salen de aquí, se van a otras empresas que tenemos en Perú, Argentina, Brasil y Centroamérica, el hecho de poner esos aviones aquí y darle créditos a la empresa es para mostrarles que estamos en serio y que si tenemos el retorno, con la misma seriedad, habrá inversión y México tendrá un empresa seria y segura”, argumentó.

Recordó en conferencia de prensa que Synergy Group realizó ya una inversión de más de 200 millones de dólares para adquirir los nueve aviones con los que actualmente opera la compañía mexicana, a través de arrendamiento.

“Aeromar deberá tener algún tiempo para resolver su problema, pero (de no llegar al acuerdo) nosotros nos llevamos nuestros aviones, no lo vamos hacer de la noche al día, ni dejarla a pie. Pero si no hay otra empresa que quiera invertir, Aeromar desaparece”, advirtió.