Senado será el que ratifique nuevo acuerdo trilateral: Ildefonso Guajardo

El titular de la Secretaría de Economía (SE), Ildefonso Guajardo Villarreal, afirmó que el Senado será el que ratifique el nuevo Acuerdo Estados Unidos, México y Canadá (USMCA) que se anunció la semana pasada.

“La negociación la hace el Ejecutivo, el Senado de la República decide si lo aprueba o no lo aprueba, no hay cambios, es aprobarlo o no aprobarlo, la negociación del Ejecutivo por eso se presenta como un paquete”, explicó en entrevista, luego del anuncio de la octava edición de El Buen Fin.

El funcionario Federal añadió que la cancelación de los aranceles impuestos al acero y el aluminio por parte del vecino país del norte es un tema de discusión que se está atendiendo en el marco de la negociación trilateral. “Es un tema que México ha posicionado”, dijo.

La afirmación del secretario de Economía y principal encargado de la delegación mexicana en la negociación trilateral se añadió a lo dicho en las primeras horas del día por el canciller Luis Videgaray, de que el Senado de la República será el que tendrá la última palabra en la discusión y ratificación del nuevo acuerdo comercial.

Guajardo Villarreal mencionó además que el Comité Macroeconómico propuesto en el USMCA es un mecanismo más de cooperación trilateral.

“Los mecanismos están en el tratado, no son mecanismos que tengan un tipo de compromiso líquido, incluso el secretariado del acuerdo que le tocará la revisión cada seis años, claramente cada país propondrá a su comité de revisión y se darán las direcciones sobre el relanzamiento hacia delante”, apuntó.