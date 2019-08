El presidente de la Comisión de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Rural del Senado, José Narro Céspedes, advirtió que si el campo “está cayendo”, el país también lo hará, pues se trata de un sector fundamental para lograr autosuficiencia alimentaria.

En conferencia de presa, el legislador del Movimiento Regeneración Nacional (Morena) reconoció que no hay nada que festejar con un crecimiento de 0.1 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB) en el segundo trimestre porque en las actividades primarias, el campo, el indicador tuvo una caída de 3.4 por ciento.

“No creían, pero está pasando; se está cayendo el campo; si se cae el campo se cae el país”, advirtió el senador, quien agregó que el pequeño productor es “el gran perdedor” y, además, 0.1 por ciento “no es crecimiento” cuando “el año pasado teníamos un crecimiento de 1.9″.

Por ello, subrayó que si el presidente Andrés Manuel López Obrador quiere cumplir su compromiso de alcanzar 2.0 por ciento, “el país tiene que crecer, durante este último semestre, en 4.0 por ciento; ese es el reto que tenemos”.

Sin embargo, recalcó que un sector fundamental que requiere atención es el rural y fomentar la inversión en la agricultura, la ganadería, la pesca y el desarrollo rural integral.

“El crecimiento del segundo semestre en este 2019 es de 0.3 por ciento, comparado con 2018, que fue de 1.9 por ciento”, acotó.

Narro Céspedes opinó que más que el gasto social, lo cual ayuda como un subsidio al consumo, se requiere fomentar la actividad productiva, la cual, puntualizó, “ya se está cayendo”, para no depender de los alimentos del extranjero y que el campo sea uno de los pilares de la economía, como lo ha sido en los últimos años.

La economía mexicana es extremadamente débil; no hay estancamiento, pero sí hay desaceleración, y el decrecimiento del sector agropecuario es consecuencia de la desatención del sector, alertó.

El senador de Morena recordó que se ha lanzado una convocatoria al Ejecutivo federal para establecer el diálogo, a fin de promover los apoyos necesarios al sector rural y lograr autosuficiencia alimentaria.

Al recordar la marcha que se llevará a cabo el próximo jueves 8, denominada “El campo de pie”, en la que participaran diversas organizaciones campesinas de país, señaló que también se requiere reconocer que se necesitan cambios a la política hacia el campo y derogar la reforma que se realizó, en el sexenio del presidente Carlos Salinas, al artículo 27 constitucional.

“Se necesita un nuevo marco jurídico para lograr que el ejido y la comunidad sean sujetos de derecho para que sean sujetos del desarrollo nacional y considerar una estrategia que fortalezca el fomento productivo, es decir, invertir a la actividad productiva en el campo, que es una actividad prioritaria a nivel nacional”, puntualizó.