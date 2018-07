Se entregará un sector turístico sólido y positivo: De la Madrid

La dependencia a su cargo no ha tenido contacto con el equipo de transición del virtual ganador de las elecciones presidenciales

El gobierno federal entregará a la administración de Andrés Manuel López Obrador un sector turístico sólido y con un balance positivo, ya que México pasó del lugar 15 al seis, y de 23 millones de visitantes del exterior a 39 millones, destacó el secretario de Turismo, Enrique de la Madrid Cordero.

“Tenemos un sector muy poderoso, con el cual a futuro podemos generar una derrama más pareja a los distintos destinos turísticos, ese es el reto”, expresó durante la ceremonia con motivo del XLIII Aniversario del Día del Agente Viajero y el LXXIII Aniversario de la Asociación Mexicana de Agencias de Viajes (AMAV).

Detalló que al momento, la dependencia a su cargo no ha tenido contacto con el equipo de transición del virtual ganador de las elecciones presidenciales.

“Entiendo que se convino entre López Obrador y el presidente Enrique Peña Nieto que hasta ser declarado presidente electo iniciarán los trabajos de transición”, recordó.

Sin embargo, dijo, la Secretaría de Turismo ya está trabajando en notas breves, para dar a la próxima administración un punto de vista sobre cómo está el sector y los pendientes, además de cumplir con las formalidades de las entregas.

De la Madrid Cordero subrayó que si bien el nuevo gobierno definirá si da continuidad a la actual política en materia turística, la Secretaría de Turismo está dispuesta a decir cómo va el rumbo del sector, lo que se ha hecho como parte del programa de gobierno, y los retos hacia adelante.

En opinión del secretario, la mayoría de los mexicanos votó el pasado domingo por un cambio y en especial los jóvenes, ya que tienen un sentido de urgencia.

“Este es un mensaje no solo para la clase política o los gobernantes sino para todos, este país no va a cambiar, si no cambiamos todos nosotros, es muy sencillo pensar que cambiando gobiernos va cambiar el país, podríamos pasar de ilusos a desilusionados”, afirmó.

Refirió que apostar por un nuevo gobierno no es un “cheque en blanco”, ya que si no sé mejoran las condiciones de reclamo social, la misma ciudadanía otra vez exigirá un cambio.