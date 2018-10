SAT alerta por correos apócrifos, es fraude

Autoridades fiscales han detectado correos electrónicos supuestamente apócrifos provenientes del Servicio de Administración Tributaria (SAT), por lo que alertan a la ciudadanía no accesar a los links que los mails contengan.

Diversas personas han recibido correos supuestamente provenientes del SAT, pidiendo “cumplir con sus obligaciones fiscales” estos mensajes, incluso contienen información privada del usuario como es:

El Registro Federal de Contribuyentes (RFC), nombre completo, folio, remitente, tipo de acción y periodo que falta por hacer la declaración; e incluso contiene sellos oficiales de Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), que hace aún más creíble el supuesto requerimiento del SAT.

De la misma manera, estos mails contienen ligas para acceder y realizar “el trámite” correspondiente para ponerse al corriente con el SAT, sin embargo; quienes ingresen a la dirección web pueden ser sujetos a fraude o robo de información personal.

El gobierno federal hasta el momento ha detectado que el correo con la dirección [email protected] ha mandado aproximadamente mil 839 correos apócrifos, sin embargo; estos son lo que han sido denunciado; se espera que sean miles más.

Ante el envío masivo de mensajes apócrifos del SAT, la autoridad ha pedido a la ciudadanía no acceder a los enlaces de los correos electrónicos, no compartir información confidencial, no descargar o ejecutar archivos, eliminar el correo electrónico sospechoso y realizar la denuncia a través del correo electrónico: [email protected]

Recordemos que el “asunto” del correo “pirata” del SAT puede tener los siguientes títulos: “Avisos SAT”, “Portal de trámites y servicios”, “Notificaciones”, “SAT”, “Marca SAT” y “SHCP”.