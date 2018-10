Rechaza Jiménez Espriú que consulta tenga ‘línea’ o afecte mercados

Defendió la legalidad de este ejercicio democrático en el país, programado del 25 al 28 de octubre y apuntó “sí es consulta, yo nunca he dicho que no es consulta”, y rechazó que este ejercicio sea una simulación ante una decisión que ya está tomada

Javier Jiménez Espriú, próximo secretario de Comunicaciones y Transportes (SCT), rechazó que la consulta ciudadana para definir la sede del Nuevo Aeropuerto Internacional de México (NAIM) sea un ejercicio simulado o con “línea”.

En entrevista en el marco de una reunión privada con la bancada de Morena en el Senado de la República, fue cuestionado sobre los alcances de la consulta ciudadana convocada por el presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, para definir la sede de la nueva terminal aérea.

Defendió la legalidad de este ejercicio democrático en el país, programado del 25 al 28 de octubre y apuntó “sí es consulta, yo nunca he dicho que no es consulta”, y rechazó que este ejercicio sea una simulación ante una decisión que ya está tomada. “No va ser simulado, no aceptamos eso”.

A pregunta expresa si existe “línea” del gobierno de transición para incidir entre los ciudadanos por alguna de las sedes propuestas como son Santa Lucía o Texcoco, el próximo titular de la SCT acotó “sin ninguna línea”.

Descartó que exista nerviosismo en los mercados financieros por la consulta o que se vayan a perder inversiones en el país. “No es el caso”, apuntó.

Jiménez Espriú, en la reunión privada, expuso a los senadores de Morena los alcances de la consulta ciudadana, para lo cual serán instaladas mil 073 mesas de votación en 538 municipios en las 32 entidades de la República Mexicana.

Dijo que las mesas de votación estarán abiertas de 8:00 a 18:00 horas y para participar, los mexicanos interesados sólo deberán presentar su credencial de elector, la cual será recibida y registrada por voluntarios en las mesas, quienes tendrán la encomienda de garantizar la no duplicidad en la emisión del sufragio.