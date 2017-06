Profeco sanciona 197 talleres mecánicos en el país por prácticas abusivas

La Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) realizó la verificación de 409 talleres mecánicos en todo el país y sancionó a 197 en los que se registraron prácticas abusivas en contra de sus clientes.

En un comunicado, el órgano regulatorio informó que además, impuso sellos de suspensión de actividades en 162 casos en los que se detectaron diversas irregularidades.

Destacó que las principales causas por las que se sancionaron los talleres fueron que no cuentan con contratos de adhesión registrados ante la Procuraduría, no proporcionan información sobre precios de los servicios ofrecidos y no se brindan datos suficientes sobre las garantías de los trabajos realizados para atender reclamaciones.

El procurador en funciones, Rafael Ochoa Morales, instruyó a vigilar el cumplimiento de la Norma Oficial Mexicana NOM-174-SCFI-2007, que establece la obligatoriedad de tener a la vista un catálogo o listado de precios de los servicios que se ofrecen.

Reiteró que los clientes tienen derecho a conocer cuánto les costará el servicio, el plazo en el que estará listo su vehículo y que se desglosen los costos de refacciones y mano de obra.

Profeco apuntó que hasta el 31 de mayo de este año, el sector de talleres mecánicos acumuló a nivel nacional mil 470 quejas, por lo que pidió a los delegados y subdelegados reforzar la revisión de estos establecimientos, particularmente ante la cercanía del periodo vacacional de verano.

Explicó que el operativo nacional de verificación también incluyó talleres de servicio ubicados en agencias automotrices y dio a conocer que Jalisco fue el estado con mayor número de negocios suspendidos con 18 establecimientos.

Seguido por el Estados de México con 16, Chiapas con 10 y la Ciudad de México junto con San Luis Potosí con nueve negocios con sellos de suspensión.