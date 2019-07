Problemas de falta de energía, por administraciones anteriores: Bartlett

El director general de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), Manuel Bartlett, aseguró que los problemas de falta de energía que se han registrado, a últimas fechas, en las penínsulas de Baja California Sur y de Yucatán son el resultado del descuido de administraciones anteriores.

En cuanto a las negociaciones con empresas canadienses por los contratos de siete gasoductos sostuvo que van bien y hay perspectivas de que se llegue a un arreglo para las partes.

Ello, precisó, toda vez que el presidente Andrés Manuel López Obrador ha calificado esos contratos como “leoninos” y sólo hay que hacer precisiones en algunos números.

Luego de los apagones que se reportaron, el lunes, en varias zonas de Baja California Sur, el funcionario consideró que en México “son chiquitos”, pero que en ambas regiones se tienen temas que atender porque “los dos tienen problemas; así nos los dejaron”.

En entrevista, al término de una reunión de gabinete con el presidente Andrés Manuel López Obrador, sostuvo que en ambos estados, los apagones no se han registrado por falta de infraestructura o planeación, sino porque “nos los dejaron abandonados”.

“Es por falta de preocupación por los mexicanos; es que dejaron a dos penínsulas sin atención. Dejaron mal todo”, remarcó.

Al exterior de Palacio Nacional, dijo que en el sureste, el titular del Ejecutivo federal ordenó la construcción de una central grande en la Península de Yucatán para reforzar la generación en el lugar y llevar el gas necesario, misma que estará situada en donde se encuentran las centrales Mérida Uno y Mérida Dos.

“Vamos a empezar muy rápido para que no nos tardemos los tres años que se lleva una planta; una planta de generación se tarda tres años.

“Nosotros vamos a empezar con un procedimiento que nos permita, con turbinas, empezar antes de un año para reforzar y continuar para hacer una gran planta que refuerce la generación en Yucatán”, indicó.

El mismo caso, acotó, es para Baja California Sur, “un lugar asilado que tenemos que comunicar; tenemos que generar más (energía) en esos lugares; tenemos también que hacer generación”.

Por último, aseveró que si bien, antes de la Reforma Energética, la CFE contaba con un sistema de planeación “fantástico”, al inicio de la presente administración ya no contaba con el mismo.