Peso desciende 36 centavos ante renuncia de Carlos Urzúa

El peso registra una caída de 36 centavos frente al dólar, comparado con la apertura, al venderse hasta en 19.64 pesos, y se compra en un precio mínimo de 18.05 pesos en bancos de la Ciudad de México.

Dicho retroceso se da después de que Carlos Urzúa publicó a través de su cuenta de Twitter una carta en la que daba a conocer su renuncia como secretario de Hacienda y Crédito Público.

En la misiva publicada precisa que “hubo muchas discrepancias en materia económica, algunas de ellas porque en esta administración se han tomado decisiones de política pública sin el suficiente sustento”.

El ex funcionario expuso que durante su gestión las condiciones anteriores no encontraron eco y resultó inaceptable la imposición de funcionarios que no tienen conocimiento de la hacienda pública.

Citibanamex Compra Venta Dólar libre 18.70 19.55 Dólar interbancario 19.25 19.26

BBVA Bancomer Compra Venta Dólar libre 18.54 19.64 Dólar interbancario 19.23 19.27