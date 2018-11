OCDE pronostica leve desaceleración de economía mundial

La economía mundial sufrirá una leve desaceleración en los próximos dos años en los que crecerá en torno al 3.5 por ciento, reportó hoy la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE).

En su último informe del año sobre las perspectivas de crecimiento global, la organización de la que forman parte las 35 principales economías mundiales afirmó que “el crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB) mundial disminuirá gradualmente”.

Los autores del reporte advirtieron que “la expansión (de la economía) mundial ha alcanzado su punto máximo” en 2018, año en el que el PIB global crecerá según las previsiones de la OCDE un 3.7 por ciento.

A partir del año próximo el ritmo se desacelerará y rondará el 3.5 por ciento de crecimiento anual tanto en 2019 como en 2020, dos décimas menos que este año, según las previsiones de la OCDE, que publica dos veces al año, la última en la primavera pasada.

“La economía global -pronosticamos- tendrá un aterrizaje suave”, confirmó la jefa de Economía de la OCDE, Laurence Boone.

En su introducción del reporte, la economista señaló como factores de la ralentización que “el comercio mundial y la inversión se han desacelerado a raíz de los aumentos de los aranceles bilaterales”.

Además, “muchas economías de mercados emergentes están experimentando salidas de capital y un debilitamiento de sus monedas”, indicó la economista francesa.

En el informe, los expertos de la OCDE mencionaron que pese a que la desaceleración será leve, “abundan los riesgos a la baja y los responsables políticos tendrán que dirigir su economías cuidadosamente hacia un crecimiento sostenible, aunque más lento, del PIB”.

“Las perspectivas indican que estamos en una economía mundial en desaceleración”, declaró de su lado en la rueda de prensa de presentación del reporte el secretario general de la OCDE, el mexicano José Ángel Gurría.

Consideró que la latente “guerra comercial” está impulsando esa tendencia a la desaceleración del crecimiento de la economía mundial y llamó a fortalecer la “cooperación internacional” para contrarrestar el conflicto comercial.

“Una de las razones mayores que explican esta desaceleración es la degradación de la cooperación, la imposición de nuevas barreras tarifarias que afectan al comercio y al empleo”, comentó Gurría.

El ex canciller y ex secretario mexicano de Hacienda afirmó que el “proteccionismo no es la solución. Las guerras comerciales no hacen más que perdedores, no ganadores por lo que debemos trabajar juntos”.

“El reporte nos envía un mensaje muy claro y es que la estabilidad y la mejora de la economía mundial necesitan una cooperación más estrecha, eficaz e inclusiva”, concluyó Gurría.