OCDE destaca a México como destino muy atractivo para la inversión

México es un país muy atractivo como destino de inversión, y su economía crecerá más rápido si mantiene finanzas sanas y elimina la corrupción, afirmó el secretario general de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), José Ángel Gurría Treviño.

En entrevista con Notimex, en el marco de su reciente visita a México, destacó que el presidente Andrés Manuel López Obrador arranca su administración con estabilidad económica, una deuda relativamente baja y un buen acceso a los mercados.

“El mundo entero está muy pendiente de lo que pasa en México, siguió con mucho cuidado el proceso electoral y está consciente de que hubo un cambio importante, no solo de partido, sino de tendencia, por lo tanto, hay mucho interés en asegurarse de que las cosas funcionen bien en el país”, argumentó.

Tras unos intensos días de actividades en México, en la que se reunió con más de 12 secretarios de Estado, funcionarios de organismos y representantes del sector privado, Gurría Treviño se dio tiempo para atender compromisos públicos y familiares antes de regresar a París, sede de la OCDE, de la cual es secretario general desde junio de 2006.

Con una larga trayectoria de más de 30 años en México como funcionario público en el sector financiero y diplomático, compartió a Notimex la visión actual que tiene sobre el país el organismo internacional, en el cual concluirá su tercer periodo de cinco años en 2021.

De tal forma, el secretario general de la OCDE destacó que México cuenta con 130 millones de habitantes, dos millones de kilómetros cuadrados de territorio, un mercado enorme y acuerdos de libre comercio en todas las partes del mundo.

Y tras la elección presidencial del año pasado, en la cual ganó Andrés Manuel López Obrador, se llevó a cabo un enorme cambio de gobierno desde el punto de vista de sus implicaciones, opciones y alternativas, y “es perfectamente legítimo que un gobierno nuevo le cambie el énfasis o presenten nuevas alternativas o prioridades”.

Ello, “porque recibieron el mandato de hacer las cosas diferentes, creo que la identificación de esas prioridades es muy importante… y por eso estamos aquí, para decir: (en la OCDE) estamos listos para trabajar no solo contigo, sino para ti”.

Así, dijo, la OCDE acompañará al nuevo gobierno de México en sus esfuerzos por generar mayor crecimiento económico, sostenible e incluyente, y una vez conocidas las prioridades de la nueva administración, tiene interés en dar su apoyo en el terreno que les corresponde.

Resaltó que México en muy atractivo en materia de inversión y hay que asegurar que siga teniendo finanzas públicas sanas, estables y transparentes, así como eliminar vicios y la corrupción, aunado a procedimientos de integridad y transparencia.

“Eso va a hacer que cada vez México sea más atractivo, que se reconozca como un destino importante de inversión y, por lo tanto, que nos ayuden a crecer más rápido”, subrayó Gurría Treviño en entrevista, en un hotel de la zona de Polanco.

El presidente López Obrador, dijo, recibe un país con estabilidad económica, una deuda relativamente baja y un buen acceso a los mercados, pero también un país con casi la mitad de la población con algún grado de pobreza o de vulnerabilidad, además de muchas necesidades insatisfechas en materia de salud, educación e infraestructura.

Por otro lado, apuntó, México todavía está en la etapa de implementación de muchas de las reformas que hizo el gobierno anterior, además, la nueva administración tiene una agenda de reformas propia muy importante, no solo legales, sino institucionales.

“Hay que transformar las instituciones”, ayudar al cambio institucional para que también, observando las mejores prácticas y los casos de los que ya tuvieron este tipo de dudas o de intenciones de cambio, se faciliten y se aceleren.

Señaló que todavía se siguen implementado los cambios estructurales que se aprobaron a principios de la administración anterior, los cuales llevaron a considerar a México como el país más reformador de la OCDE.

Ahora, estimó, hay necesidad de una segunda generación de reformas, las cuales tienen que ver más con la calidad de la sociedad mexicana que se quiere y aspira, y por ello se deben orientar a temas de Estado de derecho, seguridad, lucha por la integridad y contra la corrupción.

“El mandato que recibe este gobierno es muy claro, que fue en contra de la corrupción, en contra de la inseguridad y, por lo tanto, se tiene que reaccionar ante ese mandato y el gobierno, por definición, puede decir, si yo recibí este mandato, pues tengo que cumplir”.

Gurría Treviño consideró que una de las cuestiones más importantes es cómo apoyar a que este gobierno cumpla con esos mandatos que recibió de la población a través del voto, y que pueda entonces mejorar la calidad del gobierno.

En su opinión, el combate a la corrupción es un tema fundamental para que la gente recupere la confianza en el gobierno.

Para crecer, es necesario que los mercados tengan confianza en el futuro de México, y después tomar acciones y decisiones específicas, consideró el dirigente del organismo internacional, del cual este país es miembro desde mayo de 1994.

Destacó, por ejemplo, que el presupuesto para 2019 que el gobierno propuso al Congreso fue bien recibido en los mercados internacionales, “cayó muy bien, fue muy bien recibido” porque es congruente en continuar con una reducción de la deuda pública.

Además, el presupuesto aprobado sorprendió por su sobriedad, porque está tratando de equilibrar unas buenas finanzas públicas y la reducción de la deuda, destacó el también ex secretario de Hacienda durante el periodo 1998-2000, en el gobierno de Ernesto Zedillo.

No obstante, opinó, también hay que evitar que por la austeridad emprendida por esta administración se recorten los sueldos a las personas encargadas de vigilar la integridad y combatir la corrupción, es decir, que se vayan a hacer vulnerables, “ni tanto que queme al santo ni tanto que no le alumbre”.

Sobre la cancelación de la construcción del aeropuerto en Texcoco tras una consulta pública, dijo que si bien el tema resultó muy controvertido, ya se atendieron las consecuencias de esta decisión con la recompra de bonos.

Así, dijo, el nuevo gobierno asumió el costo de no seguir con la construcción del aeropuerto en Texcoco, iniciada en la administración pasada, y ahora ya hay otros temas y otras prioridades, hay otras cosas que se tienen que entender.

“Lo que nosotros quisimos en esta ocasión, en esta visita, es identificarlos para saber todas las capacidades de la OCDE en que podemos ayudar al gobierno hacia delante”, expresó.

Gurría Treviño también se refirió a la posición que ha tomado el nuevo gobierno mexicano en el caso de Venezuela, al determinar no suscribir la declaración del Grupo de Lima, que instaba al presidente venezolano, Nicolás Maduro, a no asumir un nuevo mandato.

Refirió que la no intervención es una política tradicional del país que él practicaba cuando fue canciller, y debido a la posición geográfica de México, se tiene que estar constantemente recordando este tema.

“Más que el tema particular de un país o de una situación de un país de Sudamérica que tenga problemas, es para decir: acuérdense que no hay intervenciones, no intervención en asuntos internos, esa es nuestra regla y, por lo tanto, exigimos que los demás también la cumplan. Es como dicen: te lo digo Juan para que lo escuches Pedro”.

Sobre su visita a México en misión oficial, informó que se reunió con más de 12 secretarios de Estado y titulares de la Auditoría Superior de la Federación, del Instituto Mexicano del Seguro Social y líderes de cámaras empresariales, entre otros.

El objetivo de estos encuentros, en algunos de los cuales entregó estudios encargados por la anterior administración, fue saber las prioridades del nuevo gobierno en cada una de las diferentes dependencias, para ver cómo se puede apoyar.

De esta manera, habrá una continuidad en la relación entre la OCDE y México a pesar del cambio de gobierno, que será el que defina sus prioridades, y en las cuales el organismo internacional le dará acompañamiento.

Gurría Treviño aclaró que a ningún otro país la OCDE le dice lo que tiene que hacer, pues eso corresponde a sus ciudadanos; “los mexicanos son siempre los que sí saben qué hacer con México, además, hay un gobierno con un mandato muy amplio”.