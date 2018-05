México no cederá a presiones por calendario en negociación de TLCAN

De no llegar a un acuerdo a más tardar el 17 de mayo las negociaciones del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) no terminan, por lo que los empresarios no cederán a presiones de tiempo, aseguró Moisés Kalach.

El coordinador del Consejo Consultivo Estratégico de Negociaciones Internacionales dijo que si no se llega a esa fecha se perderá una ventana de oportunidad, pero eso no quiere decir que se acaba el periodo para negociar.

Sin embargo, añadió que el calendario del Congreso de Estados Unidos también afecta a México, dado que si se quiere que el Senado actual apruebe el documento sólo se tendría la posibilidad de llamar a una sesión extraordinaria en agosto.

En entrevista para Enfoque Noticias, el también representante del Cuarto de Junto abundó que no es únicamente el tema automotriz el que detiene la negociación, sino que hay otras cláusulas tóxicas como la de muerte súbita cada cinco años o “Sunset”.

Aunado al tema de limitar exportaciones agropecuarias bajo el término de estacionalidad; puntos los cuales son líneas rojas que el sector privado no está dispuesto a cruzar, y también los tres capítulos de solución de controversias.

Kalach dijo que ese bloque es el que está deteniendo al posibilidad de llegar a un acuerdo, pues la propuesta de autos es sumamente técnica y compleja, porque tiene que ver con las cadenas de abasto: acero, aluminio y electrónica, es decir, los componentes del automóvil.

“Esa parte es muy técnica y requiere de mucho trabajo técnico que se ha venido haciendo, pero las otras son un tema de voluntad que pueden cambiar siendo un poco más flexibles, teniendo un criterio un poco más moderno y más actual, y ese es un tema de la administración de Estados Unidos”, consideró.

Dijo que si las reglas de origen no cayeran en su lugar para proteger las inversiones que se tienen en nuestro país, el sector privado mexicano no está dispuesto a apoyar un trato que nos dañe la posibilidad de crecimiento hacia los próximos 20 o 30 años, solo porque hay una venta de oportunidad de algunos días.

“Si esto no llega en esta ventana y nosotros tenemos el TLCAN actual operando, regresamos a tener que doblar el esfuerzo de cabildeo para tratar de convencer a Estados Unidos de que no se salga del TLCAN original y la negociación puede seguir adelante”, agregó.

En la negociación hay que ser cautelosos y enfocados a que la calidad del acuerdo sea el correcto, “pero tampoco nos queremos quedar eternamente en este problema”, dijo el coordinador del Consejo Consultivo Estratégico de Negociaciones Internacionales del Consejo Coordinador Empresarial

“Si podemos llegar a un buen acuerdo, claro que hay que tomarlo, estamos empujando para ello y si podemos llegar a un acuerdo balanceado el sector privado mexicano claro que lo quiere; mientras más nos alejemos de los tiempos políticos será mejor, pero si no, seguiremos adelante”, finalizó.