Marcación a 10 dígitos inicia este sábado

Este sábado 3 de agosto entra en vigor la nueva marcación telefónica a 10 dígitos en el país, por lo que todos los mexicanos deberán ajustar de forma manual sus agendas de contactos, debido a que el cambio no se hará de manera automática porque se trata de información que cada usuario introduce a sus dispositivos, aclaró el Instituto Federal de Telecomunicaciones (Ifetel).

El titular de la Unidad de Concesiones y Servicios del órgano regulador, Rafael Eslava, dijo que lo ideal será que todos los mexicanos actualicen sus contactos para usar la nueva marcación desde este fin de semana, sin embargo, quienes no lo hagan así tendrán hasta un año de plazo.

“El escenario ideal sería que la mayoría, más de la mitad de la población estuviera consciente de las nuevas formas de marcación y empezara a comunizarse de esa forma, pero no tememos certeza de cómo irá evolucionando, de lo único que tenemos certeza es del tiempo que vamos a dejar prendido el sistema viejo, ahí sí el Instituto ya lo determinó con toda exactitud, se planteó un periodo de un año”, expuso.

Afirmó que ese plazo no será prorrogable, por lo que en definitiva todos los operadores tendrán que apagar su sistema viejo, de marcación con prefijos, el 3 de agosto del próximo año, por lo que de no hacerse el cambio en el número telefónico no se podrá establecer la comunicación.

“El 3 de agosto de 2020 se acaba de forma definitiva y la única manera en la que podremos comunicarnos es con la marcación a 10 dígitos”.

Al destacar que la adecuación de los sistemas por parte de los operadores telefónicos implicó inversiones del orden de 600 millones de pesos, explicó que el eliminar los prefijos 01, 044 y 045 hará que la marcación sea más sencilla, sin hacer muchos intentos, ni prefijos, además no debe importar si se habla a un teléfono móvil o fijo.

Si bien la mayoría de los servicios de telefonía ya son con paquete y no hacen diferencia de las tarifas en caso de llamada a celular, teléfono fijo o larga distancia, recomendó a los usuarios asegurarse de sus planes tarifarios para evitar sorpresas, porque se trata solo de un cambio en la marcación, pero no en los costos que representa.

En caso de que el usuario todavía tenga un servicio con tarifas diferenciadas, la sugerencia es establecer en el dispositivo el tipo de número del que se trata para, de esa forma, evitar cualquier imprevisto con el operador.

A partir del 3 de agosto de 2019, que inicia el periodo de transición entre el sistema con prefijos y el de 10 dígitos, y hasta el próximo 8 de septiembre, el Ifetel mantendrá una campaña de seguimiento sobre la nueva marcación.

Así, desde este sábado desaparecerán los prefijos 01, 044 y 045 y sólo se marcarán 10 dígitos para llamar a cualquier teléfono fijo o móvil dentro del país; en el caso de la Ciudad de México, Monterrey y Guadalajara, se marcará la lada de la ciudad que es de dos dígitos y ocho números; en el resto del país, se marca la lada de tres dígitos y siete del número local.

En tanto, en los números 01-800 y 01-900 desaparece el 01, solo se marcarán 800 y 900; en tanto, se mantienen sin cambio los números de asistencia como el 911; en llamadas entrantes desde otro país se elimina el número 1 que se aplica después de la clave del país que es 52.

En el caso de la marcación hacia otro país no hay ningún cambio, por ejemplo, si una persona quiere llamar a Estados Unidos debe digitar, 00 que es la clave de acceso a redes internacionales, luego el 1 que es la clave como país y el número nacional en ese territorio; si la llamada es a Francia, deberá marcarse 00, seguido del 33, que es clave país, y los dígitos nacionales.