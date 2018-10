Lotenal y PGR conmemoran Día Nacional del MP

La Lotería Nacional para la Asistencia Pública (Lotenal) dedicó su Sorteo Mayor No. 3689 al Día Nacional del Ministerio Público, conmemoración que busca brindar un reconocimiento a la labor que éstos desarrollan, así como su importancia en la consolidación del Sistema de Justicia Penal Acusatorio.

El sorteo estuvo encabezado por Eugenio Garza Riva Palacio, Director General de Lotería Nacional y Pronósticos para la Asistencia Pública, y por Alberto Elías Beltrán, Subprocurador Jurídico y de Asuntos Internacionales, en suplencia del Procurador General de la República y del presidente de la Conferencia Nacional de Procuración de Justicia.

En este marco, Eugenio Garza Riva Palacio recalcó que los tres objetivos que persigue la Lotería Nacional son: “cumplir los sueños y llevar esperanza a los compradores de cachitos; generar recursos para la asistencia pública y, finalmente, reconocer los hechos importantes, instituciones públicas y privadas, así como personajes que hayan impactado positivamente al país”, dijo.

De igual manera, reconoció el trabajo que desarrolla el personal que labora en los ministerios públicos del país “al ejercer de manera digna y profesional la justicia a la que todos los ciudadanos aspiramos; gracias por dedicar gran parte de su vida a defender y representar los intereses de la sociedad”, aseveró.

“Gracias a todos los que laboran y dedican su vida al trabajo cotidiano de impartir justicia y defender los derechos humanos; a todos los que con respeto a la ley, orden y justicia hacen de nuestro país una nación de leyes y valores que dan certeza para tener una patria mejor”, sentenció Riva Palacio.

Por su parte, Alberto Elías Beltrán agradeció a la Lotería Nacional por ser la tercera vez en este año que un sorteo reúne a ambas instituciones: “En Lotenal hemos encontrado un aliado importante para socializar el servicio de procuración de justicia”.

Asimismo, exhortó a los trabajadores de los ministerios públicos a continuar trabajando con un fuerte compromiso por México y la ciudadanía.

“El éxito se construye y la suerte nos cae del cielo, pero el trabajo profesional y reconocido por la ciudadanía se fortalece cada día con su dedicación y empeño”, mencionó Elías Beltrán.

El Premio Mayor de 18 millones de pesos correspondió al billete de No. 08696, cuya primera serie fue remitida para su venta a Monterrey, Nuevo León; la segunda serie fue entregada para su venta a la Ciudad de México. El segundo premio de un millón 500 mil pesos, correspondió al billete de No. 02699, cuya primera serie fue remitida para su venta a Monterrey, Nuevo León; la segunda serie fue entregada para su venta a la Ciudad de México. El tercer premio por un monto de 750 mil pesos correspondió al billete No. 19844, cuya primera serie fue remitida para su venta a Coatzacoalcos, Veracruz; la segunda serie fue remitida para su venta a Mazatlán, Sinaloa.