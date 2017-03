La salida de la Unión Europea le costará a Reino Unido 62 mil mdd

Reino Unido tendrá que pagar una factura de alrededor de 50 mil millones de libras (62 mil millones de dólares) por salir de la Unión Europea (UE), un proceso que se conoce como “Brexit”, advirtió el presidente de la Comisión, Jean-Claude Juncker.

Si bien no hay deseo de castigar a Gran Bretaña por abandonar el bloque, la UE debe disuadir a otros países de realizar algo semejantes, señaló el titular del brazo ejecutivo de la UE a la BBC en una entrevista transmitida este viernes.

“Tenemos que calcular científicamente cuáles eran los compromisos británicos y luego la factura tiene que ser pagada”, aseguró.

Juncker fue cuestionado sobre si el proyecto de ley será de 50 mil millones de libras, que es cerca de 58 millones de euros, el resposable de la Comisión Europea respondió: “Es alrededor de eso”.

La primera ministra británica, Theresa May, planea lanzar a partir del 29 de marzo el proceso de negociaciones, que se prevé dure dos años, para salir de la UE, mediante la activación del artículo 50 del Tratado de Lisboa.

El tamaño de la factura de la salida de Gran Bretaña será uno de los primeros -y más polémicos- temas de discusión, con los ministros británicos que indica que no creen que el Reino Unido es responsable por una suma tan grande.

La declaración de Juncker es la indicación más clara del tamaño de la factura, y está en línea con una estimación citada por el canciller austríaco Christian Kern el mes pasado.

La entrevista se produjo cuando los restantes 27 estados miembros de la UE se preparan para celebrar este sábado el 60 aniversario del Tratado de la fundación del bloque de Roma, sin Reino Unido.

Consultado sobre si la ausencia de la primera ministra May a partir de la reunión sería un elefante en la habitación, Juncker respondió: “Ella no es un elefante”, y añadió que a él le gusta May “como persona”.

“No estamos en un estado de ánimo hostil cuando se trata del Brexit porque queremos tener una relación de amistad durante las próximas décadas con Gran Bretaña”, comentó.

El choque entre el Reino Unido y la Unión Europea sobre el tamaño de la factura de la salida de Gran Bretaña -respecto de los pasivos, tales como pensiones para los funcionarios de la UE, proyectos de infraestructura, y el rescate de Irlanda- se perfila para ser uno de los primeros obstáculos importantes en las conversaciones.

El gobierno del Reino Unido ha planteado la idea de que Gran Bretaña podría dejar el bloque sin tener que pagar nada en absoluto y Liam Fox, uno de los ministros de más alto rango de May, describe la noción de una comisión de salida de 60 mil millones de euros como “absurda”.

“Gran Bretaña tiene que saber, y supongo que el gobierno lo sabe: tienen que cumplir con los compromisos y los compromisos anteriores”, dijo Juncker.

Mientras el Brexit fue “un fracaso y una tragedia”, la UE está y estará “firme” y no seremos “naive” (ingenuos) en las negociaciones, agregó.

Un acuerdo temprano para garantizar los derechos de los europeos que viven en Gran Bretaña, y los ciudadanos británicos en la UE, es también una prioridad clave para Juncker. “No se trata de la negociación, se trata de respetar la dignidad humana”, acotó.

May también se ha comprometido a trabajar por un acuerdo tan pronto como sea posible para poner fin a la incertidumbre de millones de ciudadanos de la UE que viven en el Reino Unido, que temen que se verán obligados a abandonar el país después del Brexit.

El temor a las consecuencias del Brexit, la salida de la Unión Europea por parte del Reino Unido, ha hecho que los principales bancos de la City activen los planes de mudarse cuanto antes.

Altos ejecutivos de Goldman Sachs y Morgan Stanley ya han anunciado que van a desplazar parte de su personal y operaciones a otras zonas de Europa.

La reina Isabel II, jefa de Estado británica, sancionó a principios de marzo la ley del ‘brexit’, que autoriza al gobierno a comunicar a Bruselas que activa la salida del Reino Unido de la Unión Europea (UE).

Según los medios británicos, May quiere esperar a que terminen las celebraciones sobre el 60 aniversario del Tratado de Roma de la próxima semana para activar el “brexit”.

El Parlamento británico aprobó el mes pasado la llamada ‘Ley de la Unión Europea’ (Notificación sobre la salida), después de que entrase en la Cámara de los Comunes el pasado 26 de enero y fuese tratada por diputados y lores con carácter de urgencia.