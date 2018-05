IMEF descarta crisis por cambio de gobierno, la economía está “blindada”

Fernando López Macari, destacó que los sólidos fundamentales de la economía son una muestra del manejo responsable de las finanzas públicas que se ha mantenido por varios sexenios, lo cual no es producto de un gobierno o un partido en particular

El Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas (IMEF) descartó una crisis económica por el resultado de la elección presidencial del próximo 1 de julio, gane quien gane, pues el país cuenta con elementos macroeconómicos sólidos que le dan un “blindaje” en esta transición.

El presidente del organismo, Fernando López Macari, destacó que los sólidos fundamentales de la economía son una muestra del manejo responsable de las finanzas públicas que se ha mantenido por varios sexenios, lo cual no es producto de un gobierno o un partido en particular.

Esto ha sido por el entendimiento de que la disciplina financiera y económica es un proceso de largo plazo que debiera mantenerse para generar certidumbre y confianza de los inversionistas en el país, dijo en la rueda de prensa mensual del IMEF.

El vicepresidente del Comité Nacional de Estudios Económicos del IMEF, Federico Rubli Kaiser, coincidió en que México llega a esta transición de gobierno con fundamentales macroeconómicos muy sólidos por la parte de la inflación, del crecimiento, de las finanzas públicas, “eso en sí ya es un blindaje para cualquier tipo de transición que se venga”.

“No es trivial que esta va a ser la cuarta transición sexenal donde no va a haber crisis económica y eso es algo que debemos valorar”, subrayó el directivo, quien aclaró que el IMEF no prevé una crisis económica por el cambio de gobierno, dado el manejo responsable de la política macroeconómica, “eso es la garantía, pues los fundamentales no cambian de la noche a la mañana”.

El presidente del IMEF consideró que esta es una de las fortalezas de México de cara al proceso electoral del 1 de julio próximo, a cual se llegará en medio de un ambiente de riesgos geopolíticos que muy pocos son atribuibles a nuestros país.

Comentó que estos riesgos geopolíticos están cada vez más cerca o en economías vinculadas a México, como las medidas proteccionistas del gobierno de Donald Trump o la renegociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), que no estaba en la agenda de ninguno de los países integrantes hasta la llegada del actual mandatario estadounidense.

Sobre esto último, López Macari consideró que la renegociación del TLCAN entrará en una nueva fase, con una elevada probabilidad de que cerrar el acuerdo se pospondrá hasta 2019, pues es prácticamente inviable lograr un convenio en próximas fechas, y precisó que los inversionistas ya descontaron la incertidumbre por este proceso, lo cual “despresurizará” al tipo de cambio.

Resaltó que el hecho de que hasta ahora México no haya firmado un acuerdo manda la señal de que la mesa de negociación mexicana va a privilegiar la calidad del tratado por encima de los tiempos políticos y los momentos o los intereses políticos, dadas las elecciones tanto en México como en Estados Unidos.

Respecto al proceso electoral en México, dijo, el IMEF exhorta al electorado a que se informe debidamente para ejercer sus plataformas propuestas y la viabilidad de poderlas instrumentar para así beneficiar al crecimiento y desarrollo económico y social.

El próximo martes, el organismo que agrupa a mil 600 ejecutivos de finanzas hará pública su “Agenda 2019-2024, la cual incluye propuestas con contenido técnico viable dirigido a todos los candidatos a la Presidencia de México, anunció.

Por último, informó que por tercer mes consecutivo, el Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas mantuvo en 2.20 por ciento la expectativa de crecimiento de la economía mexicana para este año y bajó a 2.30 por ciento la estimación para 2019, desde 2.40 por ciento previo.

Sobre la inflación, redujo a 4.10 por ciento su pronóstico para este año respecto al 4.10 por ciento previo, y para 2019 lo mantuvo en 3.70 por ciento, mientras que subió su estimación sobre el tipo de cambio de 19.00 a 19.20 pesos por dólar en 2018, y de 18.75 a 18.90 pesos el año próximo.