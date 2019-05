Hot Sale busca sumar a más mexicanos al comercio electrónico

Este lunes inició en México la sexta edición del Hot Sale, una iniciativa que busca incentivar el comercio electrónico, la cual espera recaudar más de 11 mil millones de pesos en ventas este año.

De acuerdo con la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef), durante 2018 los usuarios de tarjetas intentaron realizar 449.5 millones de operaciones de compra en sitios de comercio electrónico, de las cuales fueron exitosas 63 por ciento o 285 millones.

En algunos casos la operación no fue concluida por el tarjetahabiente, en otros no se contaba con el saldo suficiente, o bien, el emisor de la tarjeta determinó que el sitio o comercio electrónico no era seguro y no autorizó la compra.

Además, el año pasado, según el Banco de México (Banxico), las compras por comercio electrónico representaron 190 mil 633 millones de pesos, 46 por ciento más que en 2017.

La Asociación Mexicana de Venta Online (AMVO) informó que durante el Hot Sale, los mexicanos planean comprar artículos de moda, electrónicos y viajes, principalmente, y en menor proporción artículos para bebés y niños, mascotas y hasta programas educativos.

Los consumidores planean destinar un presupuesto alto para sus compras de este año, en donde cuatro de cada diez planea destinar más de cinco mil pesos, y solo 5.0 por ciento dijo que destinará menos de mil pesos.

Para evitar malas experiencias al comparar en línea, la Condusef recomienda a los usuarios visitar el micrositio de Comercio Electrónico, disponible en http://www.condusef.gob.mx/gbmx/?p=comercio-electronico

En él podrán informarse sobre los tipos de pago para realizar transacciones electrónicas, las medidas de seguridad, datos estadísticos, así como la forma en que la Comisión Nacional puede ayudarlos en caso de alguna problemática.