Hay que cumplir compromiso de crecer el mercado de valores: Oriol Bosch

El país debe enfocarse en hacer crecer el mercado de valores, por lo que se debe de cumplir la promesa de la Bolsa Institucional de Valores (BIVA) de aumentar el volumen de operación y de emisoras.

Así lo aseguró el director general de la Bolsa Mexicana de Valores (BMV), José Oriol Bosch Par, quien rechazó que con la implementación del nuevo algoritmo para una mejor ejecución en el mercado, desde el 23 de octubre pasado, haya un aumento significativo en los volúmenes de operación para esta institución.

Refirió que desde el 25 de julio pasado, cuando comenzó operaciones BIVA a la fecha, en total, las dos bolsas operaron alrededor de 14 mil 350 millones de pesos en promedio diario.

“De esos 14 mil millones han estado en la Bolsa Mexicana de Valores (números redondos) y los restantes 350 millones del importe operado en BIVA, eso equivale a que la BMV ha tenido el 97.5 por ciento y BIVA ha tenido el 2.5 por ciento”, dijo.

No obstante, el director de la BMV consideró que “el enfoque principal y la promesa de BIVA, con el apoyo de las autoridades financieras y reguladores, era que íbamos a tener más de una bolsa para que el mercado fuera más grande, entonces en lugar de ver cuánto le quitó una la otra, deberíamos de preguntarnos si realmente el mercado está creciendo, si realmente el 50 por ciento que había prometido BIVA va en camino o no, yo no lo estoy viendo”, afirmó.

En entrevista, indicó que al país le debe de interesar más que el Mercado de valores crezca “y si la solución es ésta, que haya más Bolsas pues bienvenidas, lo hemos dicho siempre, la competencia es buena siempre que haya un beneficio para los clientes o consumidores”.

Cabe señalar que del 25 de julio pasado hasta el 23 de octubre, BIVA tuvo un periodo de gracia para que pudiera tener ya una participación de mercado y a partir de esa fecha entró en vigor el mecanismo de mejor ejecución para las casas de bolsa.

Con este mecanismo, cuando se manda una instrucción de compra o de venta, el algoritmo busca primer cuál al es el mejor precio entre las bolsas y luego, el volumen, porque quizás un comprador quiera mil acciones pero donde se encuentra el mejor precio sólo hay una.

Por último, el algoritmo identifica la probabilidad de ejecución que depende del historial que tenga cada una de las bolsas.

Bosch Par subrayó que alterar el algoritmo a favor de una u otra bolsa “sería un incumplimiento muy grave a la regulación, hoy en día hay operaciones que pueden estar dirigidas como los cruces que puede la casa de bolsa decidir si va a una bolsa u otra, pero en el caso de las órdenes de mercado, el algoritmo es el que decide a dónde va”.