Festejan Lotenal y Semarnat 25 Aniversario de la Profepa

La Lotería Nacional para la Asistencia Pública y la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT) festejaron con el Sorteo Mayor No. 3634 el 25 Aniversario de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (PROFEPA), al tiempo que destacaron los esfuerzos que realiza el Gobierno de la República para proteger y preservar los recursos naturales del país.

Acompañado por el Secretario de Medio Ambiente y Recursos Naturales, Rafael Pacchiano Alamán, el Director General de la LOTENAL, Pedro Pablo Treviño Villarreal, aseveró: “México tiene en la PROFEPA a un organismo que le protege de la destrucción de sus recursos naturales y le ayuda a revertir procesos de deterioro ambiental, facilitando el acceso de la sociedad a la impartición de la justicia ambiental”.

Destacó que la República Mexicana cuenta con el 12 por ciento de las especies de flora y fauna que hay en el mundo, por lo que el gobierno del Presidente de la República, Enrique Peña Nieto, brinda la mayor importancia al cuidado de esta gran riqueza natural. “En ello desempeña un papel estratégico la PROFEPA, organismo que nació el 4 de junio de 1992”.

Treviño Villarreal enfatizó: Un cuarto de siglo después de su creación, la PROFEPA se perfila para consolidarse como una institución eficaz, sólida y confiable, que trabaja de la mano con la sociedad y construye una cultura ambiental basada en la prevención. “Por sus 25 años de servir a la nación, en un rubro fundamental para el presente y futuro de la misma, la Lotería Nacional para la Asistencia Pública felicita efusivamente a todo el equipo humano que sirve a México en la PROFEPA”.

El titular de la SEMARNAT, Rafael Pacchiano Alamán, hizo un reconocimiento a todo el personal y a los más de 2 mil hombres y mujeres que realizan diariamente acciones para garantizar el efectivo cumplimiento de las normas ambientales y contribuir con esto a la protección y al cuidado de todo el gran patrimonio natural con que cuenta México. “La PROFEPA es hoy una institución consolidada que cuenta con el reconocimiento de la sociedad y que verdaderamente ha sabido poner la ley al servicio de la naturaleza”.

Felicitó al titular de PROFEPA por la entrega con la que ha respondido a los crecientes desafíos que plantea un medio ambiente. “Nuestro agradecimiento a la Lotería Nacional por hacer visible mediante este billete y su sorteo, el esfuerzo que realiza todo nuestro sector y en particular la PROFEPA”.

En su momento, el Procurador Federal de Protección al Ambiente, Guillermo Haro Bélchez, dijo que el 25 aniversario de la PROFEPA es motivo suficiente para plantear algunos de los retos por atender y vislumbrar hacia dónde va la institución en el futuro, sin dejar de reconocer a quienes han contribuido para celebrar un cuarto de siglo de tareas y acciones, y un nuevo compromiso para los próximos años en la protección del medio ambiente y sus recursos naturales.

Treviño Villarreal entregó a Pacchiano Alamán y Haro Bélchez una reproducción ampliada del billete del sorteo. Posteriormente se fotografiaron con los Niños Gritones, quienes repartieron la suerte y la fortuna.

El Premio Mayor de 18 millones de pesos lo ganó el billete No. 11849, cuya primera serie se envió para su venta a la Ciudad de México y su segunda a Monterrey, Nuevo León. El segundo premio de 1 millón 500 mil pesos lo obtuvo el billete No. 51199; su primera serie se canalizó para su comercialización a Mérida, Yucatán y su segunda a la capital del país. El tercer premio de 750 mil pesos fue para el billete No. 01253, cuya primera serie se envió para su venta a la Ciudad de México y su segunda a San Luis Potosí, San Luis Potosí. La tercera serie de todos los premios se remitió para su comercialización a través de medios electrónicos.