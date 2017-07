Festeja Lotenal 20 Aniversario del SAT, Pilar del Crecimiento Económico y Social de México

Pedro Pablo Treviño Villarreal, entregó al Jefe del SAT, Osvaldo Santín Quiroz, el Billete Conmemorativo del Sorteo Mayor No. 3632 con el cual se reconoció al Servicio de Administración Tributaria

Con el Sorteo Mayor No. 3632, la Lotería Nacional para la Asistencia Pública festejó el 20 Aniversario del Servicio de Administración Tributaria (SAT), institución que con su labor ha detonado el crecimiento económico de México y respaldado los programas sociales que lleva a cabo el Gobierno de la República.

Al presidir la ceremonia, el Director General de la LOTENAL, Pedro Pablo Treviño Villarreal, aseveró que el SAT es responsable de fiscalizar y cobrar los impuestos, además de revisar que de manera proporcional las empresas y las personas contribuyan a que México hoy sea un país en movimiento.

El titular de la LOTENAL dijo que gracias a los impuestos que pagan los contribuyentes la Secretaría de Hacienda y Crédito Público tiene finanzas sanas y el Gobierno de la República lleva a cabo proyectos de infraestructura y de desarrollo e inversión en todo el país.

Resaltó que el SAT ha avanzado con la tecnología para llegar a lugares donde antes no se podían pagar los impuestos. “Ese avance es gracias a la administración que ha llevado el Gobierno de la República que encabeza Enrique Peña Nieto, pero también a la titularidad en la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, primero de Luis Videgaray Caso y hoy de José Antonio Meade Kuribreña y, por supuesto, el equipo del SAT con el liderazgo de Osvaldo Santín”.

Enfatizó que hacer un sorteo alusivo al 20 aniversario del SAT es para la Lotería Nacional un gran privilegio y un orgullo. Añadió que este sorteo se suma a los festejos que se realizan a nivel nacional y permiten incentivar el trabajo que desempeña el equipo del SAT. “Muchas felicidades. Son 20 años de un Servicio de Administración Tributaria sensible y transparente”.

En su momento, el Jefe del SAT, Osvaldo Santín Quiroz, agradeció la distinción que hace la LOTENAL con este sorteo y comentó que 20 años es un periodo relativamente corto en la vida de las instituciones. “Sin embargo, el nivel de madurez y de logros que ha tenido el SAT es notable”. Destacó la actualización del marco jurídico del SAT, lo cual representa una gran fortaleza que al día de hoy permite ganar la mayoría de los juicios en donde se contrapone el interés fiscal.

Informó que hace 20 años eran menos de 6 millones de contribuyentes y al mes de mayo de este año ya se rebasaron los 61 millones. “Hace 20 años se recaudaban menos de 300 mil millones de pesos y ahora la meta es 2.7 billones de pesos. Al día de hoy ninguna institución tiene el nivel de interacción que tiene el SAT con los mexicanos. Nos vemos como una institución al servicio de los mexicanos y de los contribuyentes. Es una institución que aporta al desarrollo y al futuro del país”.

El titular de la Casa de la Suerte y la Fortuna entregó al Jefe del SAT el Billete Conmemorativo, mismo que difundió la leyenda: “Servicio de Administración Tributaria, 20 Años de Cumplir con México”.

El Premio Mayor de 18 millones de pesos lo ganó el billete No. 35873, cuya primera serie se envió para su venta a la Ciudad de México y su segunda a Martínez de la Torre, Veracruz. El segundo premio de 1 millón 500 mil pesos lo obtuvo el billete No. 55444; sus dos primeras series se canalizaron para su comercialización a Córdoba, Veracruz. El tercer premio de 750 mil pesos fue para el billete No. 21033, cuya primera serie se envió para su venta a Tepic, Nayarit y su segunda a Villahermosa, Tabasco. La tercera serie de todos los premios se remitió para su comercialización a través de medios electrónicos.