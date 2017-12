Existe capacidad en estación Buenavista para posible conexión al NAICM

El director general de CAF México, Maximiliano Zurita, señaló que existe capacidad reservada en la estación Buenavista del tren Suburbano para iniciar otro proyecto, como el que se estudia, a fin de conectar hacia el Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (NAICM).

“Hay tres andenes reservados para la Secretaría de Comunicaciones y Transportes y no forman parte de la concesión que actualmente tenemos, y justamente son para que puedan ser utilizados en cualquier otro proyecto”, expuso.

En reunión con representantes de medios de comunicación por fin de año, el directivo comentó que de igual manera existe un espacio para colocar instalaciones y taquillas diferentes a las del Tren Suburbano.

En 2016, el titular de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), Gerardo Ruiz Esparza, anunció que se analizaba que el tren interurbano México- Toluca conecte con el Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (NAICM).

Lo anterior, a través de una conexión que partiría de la estación del metro Observatorio hacia la de Buenavista del Tren Suburbano, para que de este punto un tren urbano trasladaría a los usuarios hasta el nuevo aeropuerto.

“Un proyecto que sin duda le va a dar una potencialidad muy grande al tren y al aeropuerto para que como en países avanzados las personas en lugar de irse en vehículo puedan tener un transporte moderno, digno, rápido y seguro”, dijo en su momento.

Zurita comentó también que para el próximo año, en materia de ferrocarriles existe poco presupuesto a nivel federal, y solo hay para estudios de prefactibilidad de proyectos que para la construcción de infraestructura o nuevos trenes.

No obstante, dijo que estarán atentos a que el gobierno de la Ciudad de México lance la licitación para la adquisición de los trenes para la ampliación de la Línea 12 del Metro, así como para la Línea 9, obras que forman parte de la conexión con el Tren México-Toluca.

“Es muy importante tener la intermodalidad en la estación Observatorio. ¿Algún otro proyecto? No tenemos noticias, solo lo del tren al nuevo aeropuerto en donde está en una etapa de prefactibilidad”.

Sobre el Tren México-Toluca, comentó que actualmente la compañía ha finalizado con 15 trenes, adicionales a los que se encuentran en la estación Zinacantepec, en Toluca y será hasta antes de junio se contará con los 30 trenes.

Aunque también se encarga de la construcción de la vía, así como la catenaria, telecomunicaciones, señalización, talleres, cuyo contrato ascendió a 11 mil 700 millones de pesos.

Respecto a la situación registrada la semana pasada en uno de los trenes de este sistema que fue graffiteado, comentó que la unidad ya se encuentra reparada, y cuyo trabajo corrió a cargo de la empresa.

“Hasta que los trenes no estén entregados a la Secretaría, lo que sucederá cuando se realicen todas las pruebas, los trenes se quedan bajo resguardo de nosotros. Los talleres y cocheras no están terminados y no es posible guardarlos en esas instalaciones. La seguridad es un compromiso compartido entre los contratistas y el propio gobierno, fue vulnerada, pero ya está en perfectas condiciones porque colocamos una pintura antigraffiti, está totalmente recuperado”, expuso.

Las pruebas operativas del Tren México-Toluca, se realizarán durante los primeros meses de 2018, y se espera que comience operaciones a finales del mismo, reiteró.

Afirmó que se encuentran interesados en la próxima licitación que se lanzará sobre la operación y mantenimiento de este sistema, y espera que el gobierno lance la convocatoria a más tardar a principios del próximo año.