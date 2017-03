Exalta LOTENAL con Sorteo a México como Potencia Turística Mundial

Al realizar en el Puerto de Acapulco el Sorteo Mayor No. 3620, con el cual se promovió el Tianguis Turístico 2017, la Lotería Nacional para la Asistencia Pública festejó que México se ha consolidado como una potencia turística internacional, al tiempo que este sector se ha convertido en uno de los pilares más importantes del crecimiento económico para la nación.

Ante el Gobernador de Guerrero, Héctor Astudillo Flores, el Director General de la LOTENAL, Pedro Pablo Treviño Villarreal, aseguró: “El Tianguis Turístico es la plataforma más importante de comercialización y promoción de productos y servicios turísticos del país, tanto para compradores nacionales como internacionales”.

Enfatizó que la participación en la edición 42 del Tianguis -que tendrá casi 90 países, más de 2 mil 600 expositores y aproximadamente 900 empresas compradoras-, podrá traducirse pronto en 40 mil oportunidades de empleo y generación de riqueza.

Recordó las palabras del Presidente de la República, Enrique Peña Nieto, quien ha observado que es necesario que los mexicanos seamos cada vez más solidarios y estemos más unidos para enfrentar exitosamente los retos de los nuevos tiempos. “Integrarse a esta ejemplar labor de promoción del turismo, es una labor que en la Lotería Nacional emprendemos con agrado y convicción”.

Precisó que el sector turístico brinda aproximadamente 7 millones de empleos formales e informales y aporta a nuestro país el 8.7 por ciento del Producto Interno Bruto, siendo la tercera fuente generadora de divisas. “México presenta grandes avances en el periodo del Presidente de la República, Enrique Peña Nieto. En los primeros cuatro años del actual sexenio, México pasó del sitio 15 al noveno como destino turístico. El año pasado tuvimos aproximadamente 35 millones de visitantes del exterior, 11.6 millones más que en el 2012. Sin duda alguna, México es una gran potencia turística mundial”.

El Gobernador de Guerrero, Héctor Astudillo Flores, expresó su beneplácito porque el Gobierno de la República con una gran firmeza tomó la decisión de que regresara el Tianguis Turístico a Acapulco. Agradeció al Director General de la LOTENAL, Pedro Pablo Treviño Villarreal, por realizar este sorteo y por difundir en los billetes de lotería la imagen de Acapulco.

En la ceremonia, que se realizó en el Mundo Imperial, el titular de la LOTENAL y Pronósticos para la Asistencia Pública entregó al Mandatario Estatal una reproducción ampliada del Billete Conmemorativo. Como invitados especiales asistieron el Presidente Municipal de Acapulco, Evodio Velázquez Aguirre y el Subsecretario de Innovación y Desarrollo Turístico de la Secretaría de Turismo, Gerardo Corona González.

El Premio Mayor de 18 millones de pesos lo ganó el billete No. 24649, cuya primera serie se envió para su venta a Tampico, Tamaulipas y su segunda a Uruapan, Michoacán. El segundo premio de 1 millón 500 mil pesos lo obtuvo el billete No. 18649; su primera serie se canalizó para su comercialización a la Ciudad de México y su segunda a Culiacán, Sinaloa. El tercer premio de 750 mil pesos fue para el billete No. 18048, cuya primera serie se envió para su venta a Reynosa, Tamaulipas y su segunda a la capital del país. La tercera serie de todos los premios se remitió para su comercialización a través de medios electrónicos.