Evalúa sin ‘cifras alegres’

En promedio, en la Ciudad de México, 51 por ciento de la población vive en pobreza, lo que afecta, en mayor medida, a los pueblos originarios, ya que 80 por ciento se mantiene en esa condición, dio a conocer el Consejo de Evaluación del Desarrollo Social (Evalúa) local, que, además, reconoció diferencias en método con el Coneval.

En conferencia de prensa, al dar a conocer los resultados de la medición de la pobreza multidimensional entre 2012 a 2018, la titular de Evalúa, Araceli Damián, explicó que los adultos mayores fue un grupo de edad en donde más repercutió el factor en ese periodo.

Explicó que en el caso de las personas de más de 65 años, durante la administración pasada creció de 27 a 29 por ciento ese problema, en parte por retrasos en pensiones, lo que afectó su situación económica; además, el estudio reveló que siete de cada 10 niños viven en hogares pobres.

No obstante, el grupo de edad de entre 51 a 65 años fue el más afectado por ese fenómeno, al pasar de 43 a 50 por ciento de pobreza, pues se trata de personas que si se quedan sin trabajo es difícil que se vuelvan a colocar, además de que tienen hijos jóvenes y no tienen seguro de desempleo ni posibilidad de jubilarse.

“En el caso de la Ciudad de México, los más pobres de los pobres, que les hemos denominado en pobreza muy alta, viven con mil 893 pesos por persona al mes; en cambio, los más ricos de la ciudad, que representan el 7.4 por ciento, viven con 60 mil pesos por persona al mes”, expuso.

En cuestión de género, son más pobres los varones con 52 por ciento, frente a 50 por ciento de las mujeres, mientras que 47 por ciento de las personas con discapacidad también vive en esa condición.

Sobre la evolución de la pobreza, indicó que ésta pasó de 50.9 a 51.1 por ciento en dicho periodo en la capital del país, en tanto que entre 2012 a 2014 había bajado casi tres puntos porcentuales, pero volvió a subir, por lo que el reto es evitar que continúe el deterioro económico.

Damián precisó que la pobreza de tiempo en la ciudad también es grave, toda vez que, acotó, grandes segmentos de la población tienen jornadas de trabajo muy extensas y periodos de traslados largos, así como falta de un sistema de cuidados para los infantes y adultos mayores que dependen de quienes laboran.

Otras mediciones que arrojó la metodología es que alrededor de 50 por ciento de los capitalinos habita en viviendas precarias o en hacinamiento, mientras que 40 por ciento carece de agua y drenaje, pues en Iztapalapa hay personas que sólo tienen el líquido una vez a la semana.

Sin importar si hay o no pobreza, todos los hogares y estratos sociales de la población de la Ciudad de México tienen celular, incluso los adultos mayores, detalló Damián.

La titular de Evalúa informó que el método “Medición multidimencional integrada de la pobreza” emplea 11 dimensiones, entre ellas la de tiempo, a diferencia del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval).

Explicó que entre los mayores contrastes que existen en las cifras de uno y otro organismo son que para el Coneval, las personas necesitan, para poder vivir de manera digna, pero austera, 3 mil pesos, frente a Evalúa, que estima 4 mil 763 pesos por persona al mes.

“Significa que para Coneval, en las ciudades, las personas únicamente necesitan menos de 100 pesos diarios para vivir en términos de alimentación, calzado, vestido, renta, todo, y para Evalúa tenemos una estimación de casi 160 pesos”, expuso.

En tanto, en el medio rural, el organismo local señaló que se puede vivir con 142 pesos diarios, mientras que Coneval establece que sólo con 65 pesos, con lo que es imposible “vivir decentemente”.

Por último, Damián dijo que mientras el organismo que encabeza considera que la Ciudad de México es la entidad con menos pobreza en el país, para el Coneval se encuentra en onceavo lugar, y estados como Sonora, Coahuila “están supuestamente mejor”, lo cual, dijo, es un problema de método.