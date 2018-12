Este año será positivo para Bolsa Mexicana en número de colocaciones

No todo el impacto que tiene el mercado obedece a la cancelación del aeropuerto en Texcoco, sino a factores externos como la preocupación por la desaceleración económica a nivel global

Este 2018 fue un año complicado para las bolsas de valores del mundo por diversos factores, pero a pesar de ello, la Bolsa Mexicana de Valores (BMV) cerrará un buen año en número de colocaciones, sobre todo de instrumentos alternativos.

El director general de la BMV, José Oriol Bosch, señaló en conferencia de prensa que no todo el impacto que tiene el mercado obedece a la cancelación del aeropuerto en Texcoco, sino a factores externos como la preocupación por la desaceleración económica a nivel global.

Así como a los movimientos en las tasas de interés, aunado a tensiones comerciales y geopolíticas, por lo que hay un movimiento global que se refleja en que las Bolsas de Europa muestran un rendimiento negativo en 10 por ciento, y de 20 por ciento en el caso del mercado chino.

José Oriol Bosch también evitó hacer algún comentario sobre la propuesta de recompra de los bonos emitidos por el Fideicomiso del Aeropuerto de la Ciudad de México (MexCAT) por la cancelación del proyecto en Texcoco, la cual fue rechazada por los tenedores.

“La parte de los bonos es una negociación en donde la Bolsa Mexicana no tiene nada que ver, es una colocación que se hizo en los mercados externos… no diría que está fallando, porque no conozco los detalles, cómo en cualquier negociación se llegará a un acuerdo”, dijo.