El dólar bajará con Trump presidente: SHCP

México empezará pronto a buscar espacios de diálogo y entendimiento con la próxima administración en Estados Unidos, a fin de generar certidumbre en la relación bilateral, señaló el secretario de Hacienda, José Antonio Meade Kuribreña.

El funcionario federal dijo que una vez que el presidente electo de Estados Unidos, Donald Trump, asuma el cargo este viernes 30 de enero, y sean confirmados los funcionarios de su administración, México iniciará los contactos para iniciar este diálogo.

“Habremos de empezar ya pronto a buscar espacios de diálogo y entendimiento; eso es lo que más abona a la región, a Estados Unidos y a México”, argumentó el encargado de las finanzas públicas.

No obstante, refirió, en una reciente reunión con embajadores y cónsules, el Presidente Enrique Peña Nieto marcó las directrices de este diálogo y señaló que “no es por la vía de la amenaza a las empresas que debe de conducirse la política comercial de una región como la de América del Norte”.

Señaló que México enfrenta un marco de incertidumbre en el cual tiene que redefinir su relación con Estados Unidos, su principal socio comercial, pero destacó que tiene dos elementos que acabarán dándole salida a esta situación.

Por un lado, apuntó, los fundamentos de una relación importante para los dos países que deben permitirle a México, en el diálogo, encontrar espacios de acomodo para seguir generando prosperidad de los dos lados de la frontera.

Por otro, una economía mexicana mucho más diversificada, con un sector de telecomunicaciones vibrante, un sector energético que ofrece espacios de inversión que antes estaban cerrados, una economía doméstica con un dinamismo importante y una generación de empleos que ha sido la más relevante en mucho tiempo.

“Enfrentamos circunstancias que no hace muchos años nos hubieran puesto en una circunstancia todavía peor y hoy, en medio de las dificultades, estamos encontrando elementos que nos permiten seguir preservando crecimiento y construyendo un México con presente y con futuro”, subrayó.

Comentó que la incertidumbre es lo que ha definido la parte final del último trimestre del año pasado y la circunstancia que atraviesa México en este principio de este año, por lo cual el gran reto es tratar de encontrar espacios de certidumbre en dos sentidos.

El primero es lo que se puede ofrecer internamente, con el paquete económico de 2017 o las definiciones de política que controla el país, y el segundo es el diálogo con el país que hoy es “nuestra principal fuente de incertidumbre”, Estados Unidos.

“Tendremos interlocutores pronto, los tendremos ya tan temprano como este viernes y podemos empezar a buscar generar certidumbre en la relación que hoy es un elemento en donde no la hemos encontrado”, añadió sobre este tema.

Meade Kuribreña calificó además como constructivo el plan de responsabilidad económica propuesto por senadores del Partido Acción Nacional (PAN), el cual incluye medidas para reducir el gasto público, entre ellas las de eliminar o fusionar algunas secretarías de Estado.

Sin embargo, precisó, es un tema que hay que revisar con cuidado, pues algunos elementos en las cuentas propuestas “no cuadran”, ya que el Presupuesto de Egresos tiene muchas rigideces.

Comentó que los legisladores panistas proponen una reducción de 10 por ciento en el gasto programable, pero este incluye compromisos como las pensiones, así como apoyos a universidades o programas públicos, cuya eliminación no es tan fácil.

Es muy constructivo el plan propuesto por los senadores del PAN y también revisar permanentemente el gasto para hacer los ajustes correspondientes en aquellos rubros que no estén abonando a dar servicios a la ciudadanía.

“Entiendo la propuesta en el sentido de constructivamente aportar para que en el diálogo, en el debate, en las revisiones y en el análisis, encontremos espacios de mejora y a esos siempre vamos a estar abiertos”, expresó.

Cuestionado sobre la posibilidad de cancelar definitivamente los vales de gasolina que reciben funcionarios públicos y legisladores, consideró que es un tema que hay que revisar y hacer los ajustes donde sea necesario.

No obstante, acotó, también hay que entender que este apoyo también es indispensable para algunos burócratas, entre ellos los que operan los programas sociales, los que trabajan en campo o llevan vacunas a diversos lugares del país.

“El servicio público a veces está satanizado, se critica mucho a la burocracia, en donde sin duda desde el punto de vista de la burocracia hay mucho en donde hemos fallado y podemos hacerlo mejor para comunicad y recuperar confianza”.

Donde sí “hay tela de donde cortar”, estimó, es entre la alta burocracia, legisladores o funcionarios de organismos autónomos.

Recordó que este año se hará un recorte al gasto de 36 mil millones de pesos en esos rubros y además se reducirá en 10 por ciento la partida de sueldos y servicios personales de mandos superiores.

“Vamos permanentemente, en esta invitación y en esta exigencia que nos hace la sociedad, a seguir profundizando para que no sea este un gobierno que identifique por el exceso y el dispendio”, señaló el secretario de Hacienda.

‘AUMENTO EN PRECIO DE GASOLINAS SE DEBE A FACTORES EXTERNOS’

El alza en el precio de la gasolina es resultado de los incrementos en los energéticos a nivel internacional, aseguró Meade Kuribreña.

El funcionario señaló que ante este panorama, el gobierno federal buscó nivelar la situación por lo que disminuyó el impuesto a la gasolina de 4.28 a 3.16 pesos por litro, medida que no afecta las finanzas públicas.

Además, comentó, se hizo un esfuerzo por reducir el gasto, muestra de ello son los 190 mil millones de recorte y 356 mil en gastos operativos, que incluye vales y servicios personales de funcionarios.

El titular de la SHCP argumentó: “No es una decisión que tome el gobierno. Es el entorno el que nos cambia y nos obliga a actuar con sensibilidad y responsabilidad”, expresó.

Asimismo, dijo, el precio de la gasolina se determina a partir del costo del petróleo y de los energéticos a nivel internacional, así como de márgenes de refinación; ello sumado a la volatilidad, son los factores que delimitarán el precio de las gasolinas en el país en los próximos meses.

Meade Kuribreña reiteró que no habrá marcha atrás a los incrementos, pues “no podemos salir a comprar gasolinas que hoy cuestan más y venderlas acá más barato sin acomodar el impacto de ese diferenciar en algún lado, que sólo tiene tres alternativas: o más deuda, más impuestos o una reducción del gasto que necesariamente afectaría el gasto, el cual es muy sensible”.

Aclaró que el incremento no se relaciona con la Reforma Energética, que permite que cualquiera pueda refinar, almacenar, transportar y vender gasolina, ni en las diferentes reformas fiscales.

Lo que más afecta en la economía, sostuvo, es la incertidumbre y eso es lo que ha dominado tras el triunfo de Donald Trump como presidente de Estados Unidos, por lo que “esperamos ver ya con la administración, cómo podemos ir acotando los diferentes escenarios y se reduzca la incertidumbre”.

Respecto a los aumentos en otros productos, anotó que los impactos de los precios de las gasolinas son moderados y se irán diluyendo con el tiempo; “no estamos en frente un proceso generalizado de incrementos que vayan a ser permanentes”.

Finalmente, consideró que el futuro del país depende de la capacidad del gobierno de construir y definir la relación de México con su principal socio comercial.

“Es un ejercicio donde tendremos que participar todos los que tenemos algo que decir, empresarios que invierten en México y en Estados Unidos; y quienes dependemos de esas cadenas de valor, será un diálogo muy amplio”, concluyó.

SHCP PODRÁ CONTROLAR PRECIO, FIJAR COSTO MÁXIMO Y REDUCIRLO HACIA CONDICIONES RACIONALES DE MERCADO

Cabe señalar que ante diputados y senadores integrantes de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, el secretario de Energía, Pedro Joaquín Coldwell, informó que en caso de que existan alzas desmesuradas en los precios de las gasolinas, en el marco de la flexibilización y creación de los mercados, existen los procedimientos legales respectivos.

Precisó que la Comisión Reguladora de Energía cuenta con disposiciones que obligan a las estaciones de servicio a presentar reportes diarios de precios y, en caso de detectar aumentos desmedidos que no correspondan a los costos internacionales de los combustibles, del suministro y de logística, pedirá a la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece) confirmar si existe abuso de mercado.

De ser el caso, se le comunicará a la Secretaría de Hacienda, la cual tiene facultades para imponer un control de precio, fijar un costo máximo y reducirlo hacia condiciones racionales de mercado, afirmó.

Conforme se vaya avanzando en la liberación del precio de los combustibles, “lo que se va a permitir es que si nosotros detectamos que el cambio no es justificado, solicitar a la Secretaría de Hacienda establezca un precio máximo”.

Subrayó que la Ley de Ingresos “sí nos está dando buenas herramientas para dar esta protección al consumidor. Y más aún, estamos planeando sacar una aplicación, una APP para que por el propio teléfono se puedan hacer reportes de precios que no corresponden a lo que está informado a la propia CRE. Se podrá tomar la fotografía y mandar inmediatamente el reporte y eso va a empoderar al consumidor”.

Estimó que más allá de las autoridades y de las acciones que se puedan tomar, la competencia es un elemento de disciplina fundamental. Poder tener diversas gasolineras compitiendo una contra la otra y ofreciendo mejores servicios, permitirá a los consumidores abandonar a quien no da el servicio adecuado, al que no da litros de a litro, al que no establece la calidad ni la cantidad adecuada.

“Tenemos que estar muy atentos a que los aumentos de los combustibles no repercutan en incrementos injustificados en el resto de la economía”.

José González Anaya, director general de Pemex, resaltó que los costos externos de una nueva refinería “serían enormes”, por lo que, aseguró, la mejor manera de aumentar la refinación en el país es reconfigurar las plantas actuales y aumentar su producción.

El funcionario mencionó que en los últimos 10 años la producción se ha reducido de manera importante y en gran parte se debe a la declinación de Cantarell, que en su pico producía poco más de 2 millones de barriles, y hoy cerca de 200 mil barriles; sin embargo, la producción sin Cantarell se ha aumentado a 700 mil barriles diarios. “Este aumento equivale a la producción de toda Colombia, que es un país petrolero importante en la región”.

Entonces, agregó, la inversión que se ha llevado a cabo en Exploración y Producción en Pemex, aumentó de 50 mil millones de pesos en el año 2000, a cerca de 300 mil millones en los últimos años. Parte de estos incrementos que no queda claro que se les pueda llamar excedentes, pero estos ingresos se han destinado precisamente a aumentar la inversión en Exploración y Producción en campos para reemplazar y estabilizar la plataforma.

Subrayó que el tipo de cambio beneficia a Pemex, ya que es una empresa que recibe muchísimo ingresos en dólares pero también gasta en dólares; “mientras el tipo de cambio se devalúa, en cierta medida, se alivia y mejora el balance de Pemex”.

Se trabaja en mejorar la operación de las refinerías, ya que la principal causa de baja eficiencia es la configuración dependiente a qué tipo de crudo se procese y asegurar su continuidad, por lo que se ha duplicado el gasto en mantenimiento. “Un gran costo de las refinerías son los ductos que tienen que traer y sacar el petróleo y todas las actividades auxiliares. Es por eso que casi no hay refinerías nuevas, lo que hay que hacer es reconfigurar las existentes para tomar ventaja de todo lo que ya existe”.