‘Cuentas alegres, pues’: Urzúa sobre Presupuesto de Egresos y Ley de Ingresos

En la columna que escribe en uno de los diarios de mayor circulación nacional, Carlos Urzúa, ex titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), desmenuza los contenidos del Presupuesto de Egresos de la Federación 2021 y la iniciativa de Ley de Ingresos, por los que pronostica que los diputados van a sudar la gota gorda.

El ex funcionario federal dice percibir algunas incongruencias, “cuentas alegres, pues”.

Al abundar sobre las incoherencias, Urzúa pone énfasis en los pronósticos acerca de la contracción que sufrirá la economía al cierre del 2021 y el crecimiento que tendrá en el 2021.

“Puede ser que el gobierno haya querido cambiar la norma para hablar de medianas, y no de medias, o puede ser que a alguien se le ocurrió, en el último momento, que la caída estimada no debería ser menor a -8%”, ejemplifica el ex titular de la SHCP.

Por otra parte, Urzúa califica como ilógico el pronóstico de la producción de petróleo.

“Él número que es ilógico es el pronóstico de la producción, 1.86 millones de barriles diarios, casi 200 mil barriles más de lo que se extrajo, en promedio, durante la primera mitad de este año”, puntualiza el ex titular de la SHCP.