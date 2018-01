Crédito exprés, la peor solución para enfrentar “cuesta de enero”

Para enfrentar la llamada “cuesta de enero”, solicitar cualquier tipo de crédito no es lo más sano para las finanzas personales y familiares, advirtió la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef).

El organismo hizo por ello una serie de recomendaciones a los usuarios de servicios financieros para tomar en cuenta, como el no dejarse engañar por una supuesta rapidez para otorgar el crédito que ofrecen algunas empresas, las cuales no son financieras y no están reguladas.

Otra recomendación es el estar seguros de la identidad y registro de las instituciones a través del portal del Sistema de Registro de Prestadores de Servicios Financieros (Sipres) y conocer los datos de las instituciones financieras, al cual se accede desde el sitio de la Condusef.

Antes de realizar las investigaciones correspondientes, el organismo supervisor advierte también en un comunicado no compartir información personal, contraseñas, NIP o cualquier otro dato de cuentas bancarias.

Asimismo, no realizar transferencias electrónicas o depósitos bancarios si no se está seguro de la correcta identificación de la entidad que otorga el crédito, así como conocer el monto del interés sobre el préstamo.

Otra recomendación es nunca depositar la supuesta comisión por gastos de gestoría, y lo primero que se recomienda en este caso es asegurarse de la viabilidad del crédito y comparar todas las opciones posibles.

Si las supuestas instituciones financieras y de préstamos no están debidamente constituidas, la Condusef no tiene facultades para atender reclamaciones en caso de algún incumplimiento.

El organismo sugirió así ser precavido con los préstamos exprés si se necesita liquidez para arrancar este inicio de año, los cuales se ofrecen de forma inmediata y sin requisitos.

Sin embargo, reitera, la mayoría de este tipo de empresas solicita al usuario que deposite algún porcentaje del monto solicitado para que el préstamo sea autorizado o bien, para sufragar gastos como “administración y gestoría”, sin llegar a su entrega final.

Sugiere por ello acudir a instituciones autorizadas y supervisadas como bancos, Sociedades Financieras de Objeto Múltiple (Sofom) y Sociedades Cooperativas de Ahorro y Préstamo (Socap), así como la banca de desarrollo, pues dan la seguridad de que si se tiene algún problema o inconformidad, se puede presentar la queja correspondiente.