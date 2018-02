Comercio exterior, al margen de intereses partidistas: Guajardo

El secretario de Economía, Ildefonso Guajardo Villarreal, subrayó que la política exterior y de la política del comercio internacional es una responsabilidad del Estado mexicano y debe estar por encima de los intereses partidistas.

Entrevistada en el Senado al término de una reunión con comisiones unidas para analizar las negociaciones del Acuerdo Transpacífico de Cooperación (TPP-11) y cuestionado si el proceso electoral en México podría afectar esas negociaciones y otras como el TLCAN, dijo que el gobierno mexicano continuará trabajando en esos temas.

“La responsabilidad del secretario de Economía, encargada por el presidente Enrique Peña Nieto, es que no nos podemos quedar sentados esperando que el tiempo nos rebase”, subrayó.

“La responsabilidad del Ejecutivo es seguir negociando en todos los frentes que están abiertos para el bien de México”, apuntó el funcionario federal.

De acuerdo con Guajardo Villarreal, “sentarse a dejar que el tiempo pase para ver qué se define en el futuro sería una gran irresponsabilidad”.

Reconoció que la negociación del TLCAN no puede estar exenta de momentos álgidos, como puede ser el reclamo de México por el tema de aranceles impuestos por Estados Unidos a lavadoras y paneles solares, pero se tiene que tener la inteligencia para no mezclar los temas y no contaminar el proceso de negociación.

“Esta negociación es trilateral, tiene que avanzar trilateralmente y tendrá sentido cuando sea ganar, ganar, ganar para los tres países”, concluyó.