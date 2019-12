CCE y Coparmex por libre competencia en mercado de combustibles

El Consejo Coordinador Empresarial (CCE) y la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) urgieron a una libre competencia en el mercado de los combustibles.

Ello, al reclamar al presidente Andrés Manuel López Obrador la “posición dominante” de Petróleos Mexicanos (Pemex) en los precios sobre los energéticos.

Por principio de cuentas, el CCE, cuyo presidente es Carlos Salazar Lomelín, aseguró que se encuentra preocupado y sorprendido por la eliminación de la regulación asimétrica en Pemex TRI hecha por la Comisión Reguladora de Energía (CRE), toda vez que, precisó, con ello se afecta de manera grave la libre competencia en el mercado de petrolíferos en México.

En un comunicado, el organismo del sector privado apuntó que se genera incertidumbre y se vulnera la confianza de los inversionistas y los consumidores finales, puesto que, ahora, Pemex podrá ejercer su posición dominante en la venta de hidrocarburos sin restricción alguna en el país.

El CCE recordó que el gobierno federal se había comprometido a no introducir modificaciones en la regulación del ámbito energético “y la medida es un nuevo cambio de reglas de juego que se suma a la decisión tomada sobre los Certificados de Energía Limpia en fechas recientes”.

Expuso que tales decisiones no abonan a mejorar el clima de negocios “y tampoco representan una ventaja importante para Pemex o para la Comisión Federal de Electricidad”.

A su vez, la Coparmex advirtió que revertir el acuerdo de precios de venta de primera mano y comercialización de gasolina y diésel sin comprobar que la participación de empresas privadas ha alcanzado 30 por ciento del mercado desestabilizará los marcos regulatorios en la materia.

Al igual que el CCE, consideró negativa la decisión de la CRE al eliminar la regulación asimétrica de Pemex en el mercado, toda vez que ello, acotó, “destruye la certeza jurídica y perjudica el clima de inversión en el sector”.

El organismo que preside Gustavo de Hoyos Walther señaló que el sector energético es uno de los principales detonantes de la inversión en México.

“La apertura a la participación privada en dicho sector permite complementar las inversiones necesarias para generar las condiciones adecuadas que permitirán aterrizar las inversiones en proyectos que fortalezcan las cadenas de suministro de petrolíferos en México”, ejemplificó.

Sin embargo, apuntó, acciones como la eliminación de la regulación asimétrica a Pemex causan incertidumbre, “pues le dan reversa a los principios de la reforma energética en materia de comercialización de gasolina y diésel en perjuicio de los consumidores, dado que, ahora, la petrolera puede ejercer su posición dominante en la venta de ambos combustibles”.

NO VE AMLO AMENAZA

El presidente Andrés Manuel López Obrador dijo no ver una amenaza a la libre competencia en el mercado de los combustibles.

“No es ese el propósito; es que se pueda competir en condiciones de igualdad; se había limitado mucho a Pemex y la Comisión Federal de Electricidad para competir en el mercado; el objetivo era desaparecer Pemex y la CFE.

“Ahora, la instancia reguladora, lo que está haciendo, es actuando, pues, con justicia, no es ilegal lo que está haciendo; para eso se creó la CRE (Comisión Reguladora de Energía)”, ejemplificó el titular del Ejecutivo federal en su conferencia de prensa mañanera en Palacio Nacional.

“No se puede seguir apostando sólo al mercado y buscar diluir al Estado; no, no; esa libertad no, porque es como la libertad del zorro en el gallinero; tiene que haber orden y defender a los consumidores, y esa es la función del Estado”, apuntó López Obrador.