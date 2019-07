Caso omiso de Bartlett a tregua a arbitrajes y litigios legales

Pese a la instrucción del presidente Andrés Manuel López Obrador de dar una tregua a los arbitrajes y litigios legales, Manuel Bartlett, titular de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), aseguró que está en pie la exigencia de un reembolso de casi 3 mil millones de dólares a las empresas que firmaron los contratos para la construcción de gasoductos.

“Nosotros, lo que pedimos, lo vamos a seguir pidiendo, pues si no estamos jugando; creemos que esa suma se nos debe de devolver, pero aquí viene la situación de que el señor presidente ha ordenado que lleguemos a un acuerdo que sea benéfico para los dos, a CFE y las empresas que son propietarias de esos gasoductos”, refirió.

Bartlett aseveró se privilegiará el interés del pueblo en la renegociación de los contratos realizados, en la administración pasada, con las empresas que tienen gasoductos en México, cuyo inicio de la instalación de las mesas de conciliación está aún por definirse.

Entrevistado en Palacio Nacional, recordó que el sistema de gasoductos que se licitó busca “llevarle el gas de Estados Unidos a 14 plantas de la CFE (en México). Ese es el contrato; van a traer el gas esos siete gasoductos a 14 plantas de la CFE y las plantas no existen; ¿qué les parece?”, refirió.

A pregunta expresa, se reservó el derecho de dar a conocer el porcentaje que, en su caso, busca alcanzar México en las referidas mesas, y expresó que antes de la tregua que solicitó el presidente Andrés Manuel López Obrador para buscar un acuerdo y evitar un diferendo legal ya se había acordado un encuentro con las empresas.

“Nosotros los tenemos invitados ya desde la semana pasada. Todos aceptaron; son cuatro empresas y siete gasoductos. Están invitados para ir a ponernos de acuerdo en la negociación en la CFE, pero eso era antes de que el presidente dijera que va habría esa negociación”, comentó.

Entonces, abundó, “estamos esperando si continuamos las negociaciones uno por uno de estas empresas sobre los siete gasoductos o si se establece, como debe de ser, lo que el presidente acordó”.

Bartlett Díaz remarcó que hasta el momento no hay nada (del inicio de las mesas) “porque apenas vamos a empezar. Eso me lo tiene que comunicar el secretario particular (de la Presidencia, Alejandro Esquer), que es el representante de él (del presidente) para estar en estas pláticas”.

El titular de la CFE insistió en que el porcentaje que busca alcanzar México en la renegociación de los contratos será resultado del proceso mismo y de un acuerdo entre las partes; “nosotros tenemos que llegar a una cifra que nos convenga a nosotros”, hizo notar.

“Si nosotros tenemos contratos que son onerosos y no puede pagar la CFE, y que encarecen la electricidad, pues no nos convienen; nosotros tenemos que defender los intereses del pueblo de México, es lo que dice el presidente”, reiteró.

Puntualizó que si esos contratos no son renegociados respetando el derecho de esas compañías, la CFE no puede soportar esa carga, de casi 80 mil millones de dólares, “y la electricidad con contratos de gas carísimos sube”.