Cancelar nuevo aeropuerto afectaría al mercado y al país: BMV

La cancelación del Nuevo Aeropuerto de la Ciudad de México mandaría una mala señal a los inversionistas, aseguró el director general de la Bolsa Mexicana de Valores (BMV), José Oriol Bosch Par.

“La consulta del aeropuerto está agregando más incertidumbre y más volatilidad (a los mercados) y pensamos que, en caso de que no se siguiera con el proyecto de Texcoco, y ahí lo estamos viendo no tanto como bolsa ni para nuestros inversionistas, tendría un impacto negativo no sólo en los mercados sino en el país”, dijo.

Respecto la alerta que lanzaron las autorizadas financieras al sistema financiero por un hackeo a la aseguradora Axa, comentó que desde el hackeo anterior relacionado al Sistema de Pagos Electrónicos Interbancarios (SPEI), reforzó todas las medidas de protección e incluso ya tiene un área específica de ciberseguridad.