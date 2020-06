Bloqueo de la UIF a 47 cuentas de la UAEH se mantendrá

Salvo las destinadas para el pago de nómina de personal y de operación, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) mantendrá bloqueadas 47 cuentas de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo (UAEH).

“Las cuentas de la institución educativa seguirán bloqueadas, dejando a salvo las cuentas para el pago de nómina del personal y la operación de la universidad”, estableció la instancia del despacho del Poder Ejecutivo con funciones de Ministerio de Economía.

A decir de Gerardo Sosa Castelán, presidente del patronato de la UAEH, con el argumento de un presunto lavado de dinero, la UIF juega al “te bloqueo y te desbloqueo” de cuentas con la casa de estudios.

“Bloquean y desbloquean.

“Parece que estamos jugando al ‘te bloqueo y te desbloqueo’; con esto se da uno cuenta de la seriedad de la UIF, pero también se da uno cuenta de que no respeta la ley al caer en desacato y de no respetar el debido proceso, como siempre ha sido, porque siempre se da a conocer que congelan cuentas y después investigan cuando no debería de ser así.

“Además, el asunto de investigar no es de la UIF, sino del Ministerio Público y, este caso, de la Fiscalía General de la República (FGR), y no hemos sido notificados; empiezan a condenar a todo mundo diciendo que Juan Pérez lava dinero y que pertenece a la delincuencia organizada, o que estamos trabajando con huachicoleo; para esto han tenido año y medio, y no han podido probarlo”, refirió Sosa Castelán en entrevista con un diario de circulación nacional.