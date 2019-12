Avanza el T-MEC en EU; México avizora acuerdo

En voz de Graciela Márquez, titular de la Secretaría de Economía (SE), Estados Unidos estaría por ratificar el T-MEC.

Ello, una vez que los demócratas alcanzaran acuerdos con la Federación Estadounidense del Trabajo y Congreso de Organizaciones Industriales (AFL-CIO, por sus siglas en inglés) y los republicanos.

Ante ello, Jared Kushner, asesor y yerno del presidente estadounidense, Donald Trump, Robert Lighthizer, representante comercial de la Unión Americana, y Chrystia Freeland, viceprimera ministra de Canadá, se apersonarían en la Ciudad de México este martes.

Ello, a decir de The New York Times y The Washington Post, con la finalidad de ultimar detalles del T-MEC, de los que darán cuenta el titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), Marcelo Ebrard, y el subsecretario para América del Norte de la dependencia, Jesús Seade.

Sobre el particular, el canciller confirmó para este martes, vía Twitter, un encuentro de los equipos negociadores de México, Estados Unidos y Canadá.

“Confirmo que mañana martes 10 de diciembre, a las 12 del día, habrá encuentro de los equipos negociadores de Mexico, Estados Unidos y Canada para dar a concer los avances alcanzados en torno a la modernización del Tratado de Libre Comercio entre los tres países (T MEC)”, refirió Ebrard por la ya mencionada red social.

ES EL MOMENTO DE TOMAR YA LA DECISIÓN: AMLO

El presidente Andrés Manuel López Obrador pidió aNancy Pelosi, presidenta de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, definirse para que se apruebe el Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC).

“Ya están los tiempos encima; de manera muy respetuosa, sinceramente, con respeto, le solicitaría a la señora Pelosi que se decida sobre este tema; ya nosotros hemos cumplido cabalmente y consideramos que es un buen acuerdo para nuestras naciones; muy conveniente para el pueblo de Estados Unidos, para el de Canadá y el mexicano”, dijo el mandatario durante su conferencia de prensa matutina.

López Obrador insistió en que para el gobierno de México es importante que se apruebe el acuerdo comercial.

Ello, acotó, para evitar que se empate con las elecciones presidenciales que se avecinan en Estados Unidos.

“Pienso que ya es el momento, que es el tiempo adecuado, conveniente; la política también es tiempo; es el momento de tomar ya la decisión, porque de lo contrario se va a acercar la decisión a los procesos electorales, que, como sucede en todos los países democráticos, despiertan pasiones”, opinó.

“Queremos que no se vincule, no se mezcle, con este asunto tan importante para la economía de las tres naciones con el tema político-electoral; lo digo muy respetuosamente”, apuntó.

López Obrador indicó que los integrantes del Senado ya conocen los últimos ajustes que se realizaron al tratado, por lo que todas las fuerzas políticas están dispuestas a firmar un adéndum.

“Ayer se hizo una consulta con senadores de nuestro país; digamos que ya se definió en qué términos nosotros podemos ratificar el tratado; ya se concluyeron las negociaciones.

“Como lo acordamos, se puso a consideración de los representantes en el Senado de todas las fuerzas políticas lo que nosotros podemos aceptar, en lo que sería una especie de adéndum, un complemento que ya se acordó en el Senado mexicano”, afirmó López Obrador.

El mandatario aseguró que, mayormente, son los legisladores del Partido Demócrata quienes proponían hacer otros cambios, como el que autoridades estadounidenses realizaran inspecciones para verificar que se cumplieran las recientes modificaciones constitucionales en materia laboral mexicana.

“Fueron planteamientos que hizo el Partido Demócrata, y también el republicano, pero fundamentalmente el Demócrata, con el tema laboral; querían mandar inspectores para el cumplimiento de acuerdos de la ley laboral.

“Entonces, eso se modificó y se llegó al acuerdo inicial de que haya paneles, es decir, que si hay una diferencia, México proponga a un experto, Estados Unidos a otro y un tercero, y que esto aplique para los dos países; así como ellos pueden hacer un cuestionamiento a la situación laboral en México, nosotros lo podamos hacer para Estados Unidos”, afirmó López Obrador.

Aseguró que espera que “pronto, muy pronto” se apruebe el T-MEC y se dijo “optimista, muy optimista”, de que se logre el acuerdo.