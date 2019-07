Afectaciones en vuelos de Interjet perjudicaron a 3 mil 254 pasajeros

Este martes, Interjet notificó afectaciones a 23 vuelos adicionales: 17 vuelos cancelados y seis vuelos retrasados, al perjudicar con ello a tres mil 254 pasajeros, destacó la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco).

El organismo explicó que toda vez que las cancelaciones y demoras son imputables a la aerolínea, conforme a Ley de Aviación Civil y la Ley Federal de Protección Consumidor, Interjet deberá, en caso de retraso: superior a una hora e inferior a cuatro, compensar conforme las políticas de compensación de la aerolínea, incluyendo como mínimo, descuentos para vuelos en fecha posterior hacia el destino contratado y/o alimentos y bebidas.

Superior a dos horas pero menor a cuatro, los descuentos que no podrán ser menores a 7.5 por ciento del precio del boleto. Si es mayor a cuatro horas, además de lo anterior, otorgar las indemnizaciones por cancelación.

En caso de cancelación, la línea aérea deberá reintegrar el precio del boleto o la proporción que corresponda a la parte no realizada del viaje, más una indemnización que no será inferior a 25 por ciento del precio del boleto o de la parte no realizada del viaje.

También ofrecer transporte sustituto en el primer vuelo disponible y proporcionar, como mínimo y sin cargo al pasajero, acceso a llamadas telefónicas y envío de correos electrónicos; alimentos de conformidad con el tiempo de espera que medie hasta el embarque en otro vuelo; alojamiento en hotel del aeropuerto o de la ciudad cuando se requiera pernocta y, en este último caso, transporte terrestre desde y hacia el aeropuerto.

De igual forma, transportar en la fecha posterior que convenga al mismo pasajero hacia el destino respecto del cual haya sido cancelado el vuelo, más una indemnización que no será inferior al 25 por ciento del precio del boleto o de la parte no realizada del viaje.

Con motivo de esta contingencia, Profeco ha brindado al momento 194 atenciones, entre 75 asesorías, 52 conciliaciones y 67 quejas recibidas.

Realizó una visita de verificación en todas las áreas del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM) en mostradores, básculas, salas de última espera y entrevistas a pasajeros para constatar el cumplimiento de las obligaciones de las aerolíneas y, en particular, la observancia a los derechos de los pasajeros.

De advertirse incumplimientos, el organismo de protección al consumidor podrá imponer multas de hasta 4.5 millones de pesos, dependiendo del tipo de infracción, de acuerdo con un comunicado.

Profeco pone a disposición de los usuarios canales de atención para recibir quejas y denuncias el teléfono del Consumidor 55 68 87 22, en la Ciudad de México y área metropolitana; el 01 800 468 8722, en un horario de 9:00 a 19:00 horas de lunes a viernes, y de 10:00 a 18:00 horas en sábados, domingos y días festivos.

Vía Conciliaexprés: 55-8078-0344 y 55-8078-0485 (celulares). Concilianet, vía electrónica las 24 horas del día los 365 días del año, en el link: http://concilianet.profeco.gob.mx y por redes sociales oficiales, Twitter: @AtencionProfeco y Facebook: ProfecoOficial.

La víspera, ABC Aerolíneas (Interjet) notificó a la Profeco, la cancelación de 10 vuelos, seis en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM) y cuatro en otros estados del país, afectando con ello a mil 557 pasajeros.

Asimismo, hizo del conocimiento de la Procuraduría el retraso de cinco vuelos, afectando a 659 pasajeros; en total fueron afectados dos mil 216 usuarios.