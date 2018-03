Xóchitl Gálvez renuncia a la Miguel Hidalgo

José Antonio Meade Kubireña, candidato presidencial de la coalición Todos por México, refrendó que cuando fue titular de Hacienda y en otros cargos públicos nunca se ha “quedado corto” para actuar contra casos de corrupción que involucran a funcionarios, particularmente gobernadores.

Al participar en la 13 Summit de Capital Privado, organizado por la Asociación Mexicana de Capital Privado (Amexcap), recordó que “hoy hay nueve gobernadores procesados. Las investigaciones, en todos los casos, se hicieron en la Secretaría de Hacienda y ese espacio y eso que nos tiene a todos correctamente indignados”.

“Hoy implica que se estén siguiendo procesos en donde la Secretaría de Hacienda participó, la Secretaría de Hacienda no se quedó corta. No me quedó corto cuando fui secretario de Sedesol (Desarrollo Social), funcionario público”, dijo al preguntarle sobre el tema del exgobernador de Chihuahua, César Duarte.

“El secretario que más denuncias penales ha presentado, que más funcionarios ha inhabilitado y que más funcionarios ha suspendido soy yo. He tenido una vida honorable, he tenido una vida de servicio y, en lo que a mí me ha tocado, no ha habido absolutamente ningún elemento, en términos de acción ni de omisión donde me haya quedado corto”, subrayó Meade.

Asimismo el aspirante presidencial reiteró el tema del candidato de la coalición Por México al Frente, Ricardo Anaya, y dijo que “no es con declaraciones como se resuelven las dudas, me parece que es rindiendo cuentas”.

“Si lo que nosotros estamos viendo, en el caso de Ricardo, es que todos los días brinca un tema nuevo que contradice lo que ha venido diciendo, eso nos debe, de nuevo, llevar a pensar si las cuentas y la transparencia con la que se ha conducido es suficiente o no”, añadió.

José Antonio Meade dijo que en un recuento de la historia la declaración 3 de 3 resultó que no era; la posibilidad de financiar el estilo de vida de su familia, resultó que no era; la posibilidad de hacer compatible una inversión en una planta industrial con el sueldo de un servidor público, tampoco se ha acreditado.

“Vender esa planta industrial a una empresa fantasma, hubo simulación en el acto por la vía de falsificar las actas de un notario, me parece que no se resuelven con una declaración y que solamente se pueden enfrentar rindiendo cuentas”, concluyó.