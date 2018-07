Verificentros siguen fallando

Pese a que el servicio de verificación automotriz se reanudo el pasado 3 de julio, usuarios y trabajadores reportaron que en algunos verificentros continúan presentándose fallas intermitentes en el sistema.

Algunos de los usuarios aseguraron que han percibido falla en el sistema de unos verificentros, ya que en ocasiones fallan e instantes después se restablece.

En alguno de los casos los asistentes a los centros de verificación tuvieron que espera alrededor de 60 minutos en lo que el sistema regresaba a sus funciones, dicho problema ha generado la molestia de la gente.

Cabe destacar que algunos centros de servicio vehicular no se están recibiendo autos, hay filas o los mismos trabajadores recomiendan a los usuarios reagendar sus citas.

Cabe recordar que el día martes la Sedema informó que el principal problema es la conexión de datos de los Centros de Verificación Vehicular con el sistema centralizado de la Secretaría del Medio Ambiente.

De igual manera, varios se quejaron de que no se les informó sobre los resultados de las pruebas en los sistemas de frenado, suspensión y neumáticos, a pesar de que las autoridades habían dejado claro que se emitirían recomendaciones para mejorar las condiciones físico-mecánicas delos autos, mismas que contribuirían a la reducción de emisiones contaminantes y aumento de la seguridad vial.

MANO FIRME CON VERIFICENTROS: AMIEVA

El jefe de Gobierno de la Ciudad de México, José Ramón Amieva, informó que operan ya 43 verificentros y sostuvo que no se permitirán actos de corrupción y remitirán ante el Ministerio Público a quienes engañen a la ciudadanía con el supuesto “brinco” para no realizar la verificación.Dar el “brinco o salto”, expuso, es un vil engaño porque no hay forma de hacerlo. Además recordó que la Secretaría de Medio Ambiente tiene unidades afuera de los verificentros que se encargarán de denunciar a quienes ofrezcan esos supuestos servicios y sean remitidos ante el Ministerio Público.

Expuso que existe un sistema único, eficiente y adecuado para el nuevo esquema de verificación, de tal manera que si algún verificentro no está operando por no tener las condiciones adecuadas, de acuerdo al nuevo sistema, se hará acreedor a una sanción económica que se incrementará cada día que pase.

Informó que la Contraloría General de la Ciudad de México estará vigilante de que todos los verificentros estén operando al cien por ciento, porque resulta penoso e inaceptable que se estén reagendando citas para verificar el automóvil por no tener el servicio adecuado.

Mencionó que las primeras sanciones se aplicaron a los verificentros que no pudieron entrar en operación a tiempo, sanciones que se están actualizando cada día de atraso y de no cumplirse con el sistema podría llegarse a la clausura definitiva del lugar.