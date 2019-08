Usuarios del Metro reportan caos en la Línea 7 por retraso de trenes

Aunque el Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro asegura que se presenta avance continuo en la Línea 7, que corre de El Rosario a Barranca del Muerto, usuarios denuncian retrasos en la llegada de los trenes de hasta 20 minutos, tumultos y caos en las diferentes estaciones.

A través de las redes sociales, quienes utilizan este medio de transporte han compartido mensajes, fotografías y videos para quejarse del colapso que registra esta línea, que en menos de un mes ha presentado diversas fallas con sus consecuentes retrasos.

Los viajeros afirman en Twitter que la espera en los andenes va de los siete a los 20 minutos, sin que todos logren subirse a los convoyes, incluso reportan más de 10 minutos detenidos a bordo de los trenes en estaciones como Tacubaya.

“@MetroCDMX No es posible que al llegar al TRANSBORDO de Tacuba Línea 7, Viniendo el metro llenísimo no haya abierto las puestas para bajar y se haya seguido a la siguiente estación, quiénes son ustedes para jugar con nuestro tiempo y determinar cuándo abren o no la puertas?”, escribió un pasajero.

Otra usuaria publicó: “Yo planeo mi viaje con hora y media de anticipación (regularmente mi trayecto es de una hora). De nuevo hay retrasos en la línea 7, como ya ocurre cada semana”.

Sin embargo, el Metro dio a conocer en su cuenta @MetroCDMX de Twitter, “#AvisoMetro: Al momento el avance de trenes es continuo en Línea 7, se envían unidades vacías a Aquiles Serdán, Tacuba y Tacubaya. Permite el libre cierre de puertas. #MovilidadCDMX”.