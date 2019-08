Túnel Emisor Oriente a la orden ante precipitaciones pluviales

El Túnel Emisor Oriente, cuya construcción tardó 11 años, estará listo para operar este fin de semana si fuera necesario, pese a que aún están pendientes algunas labores no esenciales para dejar correr las aguas a través del sistema, informó la directora de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), Blanca Jiménez Cisneros.

Subrayó que la obra fue concluida desde hace más de seis semanas, antes de que iniciara la temporada de lluvias, por lo que la llamada caja de caudales es funcional a partir de esta semana junto con el túnel.

“Tampoco lo van a ver al ciento por ciento terminado porque tenemos que acabar jardines y toda una serie de cosas que, la verdad, no se necesitan para operar”, indicó la titular de la Conagua.

En la conferencia matutina del presidente Andrés Manuel López Obrador, la funcionaria enfatizó que el túnel operará “en el término de que pase el agua en caso de que se requiera”, toda vez que, precisó, es un sistema que opera bajo ciertas condiciones “y aun cuando esté ya operativo, no quiere decir que lo pongamos en función esta semana si no se requiere”.

“Es un túnel que sólo se opera bajo ciertas condiciones; es sumamente complejo; son varios túneles; depende de dónde llueve, por dónde se vaya, toda una serie de almacenamientos; tenemos diversos protocolos”, subrayó.

En ese sentido, destacó que “incluso con las lluvias que ha habido no se ha necesitado aún su funcionamiento”.

“Todas las estructuras que tenemos han servido para desalojar el agua como se debe en cuanto a la función del túnel emisor oriente se refiere”, acotó.

Finalmente, Jiménez Cisneros dijo que las inundaciones que han ocurrido, principalmente, en el Estado de México se deben a la falta de protocolos de operación adecuados y a un mal diseño de las ciudades, así como a una deficiente recolección de la basura.

Recordó que la construcción del túnel tardó 11 años “porque la ciudad se inundaba y ya no podíamos sacar el agua por drenaje”, y que tuvo un costo de hasta cinco veces más del inicial estimado, además, sin un plan apropiado y completo.