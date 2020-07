Toman grupos de mujeres plancha del Zócalo

Grupos de mujeres tomaron la plancha del Zócalo en protesta por el fallo, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), cuya puerta principal clausuraron simbólicamente, contra la despenalización del aborto en el estado de Veracruz.

Una vez en la Plaza de la Constitución hicieron pintas y se dieron a la tarea de quemar objetos, amén de romper algunos vidrios del edificio del gobierno capitalino.

Aglutinadas en los grupos “Colectiva Resistencia Anarkojurásica”, “Ni una menos Ciudad de México”, “Mujeres de la Periferia para la Periferia” y “Colectivo Kaos”, se concentraron en el Monumento a la Revolución, de donde partieron, por Avenida Juárez, al Zócalo.

Ello, pese a la existencia de un cerco policiaco, mismo que rompieron.

“¡Abajo el patriarcado, se va a caer, se va a caer. Arriba el feminismo que va a vencer, que va a vencer!” y “¡La policía no me cuida, me cuidan mis amigas!”, fueron algunas de las consignas lanzadas en la denominada “Oleada marea verde por Veracruz”, a las que se sumaron “¡Aborto sí, aborto no, eso lo decido yo!”, “¡Somos malas, podemos ser peores!” e “Y la maldad, y la maldad, y la maldad es feminista!”.