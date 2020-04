Suben a 723 los intubados en CDMX, y 309 los fallecidos

Al ofrecer un balance sobre los efectos de la epidemia de Covid-19 en la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum informó que al día de hoy el número de fallecido se elevó a 309, mientras que las personas intubadas suman 703.

Durante la rueda de prensa, la Jefa de Gobierno anunció que se contará con un portal de transparencia para dar información y distribución geográfica sobre los casos de contagio en la Capital mexicana.

El sitio aportará información sobre personas hospitalizadas e intubadas.

Sheinbaum añadió que los hoteles de la Ciudad de México solo deben permanecer abiertos para hospedar a personal de Salud.

“Los hoteles deben estar cerrados. Las personas que viven en ellos no se les puede expulsar, pero para reservaciones no se permite”, expresó.

Reiteró que de no aplicar la medida serán sancionados.

Luego de que por la mañana, en la conferencia de prensa en Palacio Nacional, se revelara una lista de empresas que no han cerrado, pese a que no son esenciales, Sheinbaum señaló que Coppel y Elektra no deben dar servicio de enseres, solo bancarios.