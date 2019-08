Será la CDMX el espacio más seguro de las mujeres: Sheinbaum

En el marco de una nueva manifestación contra la inseguridad y el “machismo”, Claudia Sheinbaum, jefa de Gobierno de la Ciudad de México, dio cuenta de la generación de una estrategia urgente que incorpore acciones de prevención atención y sanción de la violencia para hacer de la capital el espacio más seguro de las mujeres.

“Vamos a consolidar una defensa eficaz con resultados palpables a corto plazo; por eso trabajamos con grupos de mujeres expertas defensoras de los derechos de las mujeres e integrantes de la sociedad civil para sumar esfuerzos, generar una estrategia urgente que incorpore acciones de prevención, atención y sanción de la violencia para hacer de la Ciudad de México el espacio más seguro de las mujeres”, refirió.

Ello, a través de un video en su cuenta de Twitter.

A la par de la generación de la estrategia urgente que incorpore acciones de prevención atención y sanción de la violencia contra las mujeres, Sheinbaum anunció que se suspendió de sus funciones a seis elementos policiacos señalados como presuntos responsables de delitos de violencia contra las mujeres.

“Ante los acontecimientos en donde policías han sido señalados como presuntos responsables de delitos de violencia contra las mujeres quiero manifestar lo siguiente:

“Seis elementos policiacos han sido suspendidos de sus funciones mientras la investigación sigue abierta”, refirió.

GODOY Y ORTA FIRMES

La jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum Pardo, afirmó que la procuradora capitalina, Ernestina Godoy, y el titular de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), Jesús Orta, están seguros en sus cargos “porque hacen bien su trabajo”.

Entrevistada luego del anuncio de que el Bosque de Chapultepec fue declarado el mejor parque del mundo por una organización ambientalista, adelantó que ya envió la solicitud a la Comisión de Derechos Humanos local para que apoye a la joven que acusó de violación a cuatro policías.

Dijo que ya identificó a algunas personas en las imágenes que vio en televisión durante los disturbios que provocaron mujeres que exigen justicia para esa menor, pero sobre sus identidades, acotó, “que ya cada quien saque sus conclusiones.

“Sí. Hoy se presentaron; vi algunas imágenes de la manifestación y ahí fue donde me percaté, al igual que muchas otras personas, de que en la manifestación había personas que son… que cada quien saque sus conclusiones”, expuso.

En el caso de la joven presuntamente violada por cuatro policías en la colonia San Sebastián, en la alcaldía Azcapotzalco, aseguró que siempre estará del lado de las víctimas y de la justicia, pero que respecto a las manifestaciones, su gobierno no responderá con violencia a la violencia.

Sin embargo, precisó, “la procuraduría tampoco puede romper el debido proceso o acusar a alguien sin pruebas; la justicia siempre debe ir por delante”.

Reiteró su apertura al diálogo con las organizaciones y adelantó que se presentarán más iniciativas ante el Congreso local para proteger a las mujeres, “pero también, en cada caso, la procuraduría tiene la obligación de cuidar el debido proceso y no inventar culpables”.

En cada caso concreto, enfatizó, la dependencia tiene que hacer su trabajo fortaleciendo la investigación para llegar a la verdad y hacer justicia, que es, finalmente, la labor fundamental de la procuraduría.

Comentó que no entrará en un debate sobre quién provocó los disturbios ni catalogará si se trató de un asunto político, pues la procuraduría general de Justicia de la Ciudad de México ya abrió carpetas de investigación en ese asunto.

“Que cada quien saque sus propias conclusiones. Yo ahí no me voy a meter al debate sobre quiénes estuvieron en esa movilización. Y la procuraduría va a hacer su trabajo”, reiteró Sheinbaum.